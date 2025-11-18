Hlavním tématem letošního ročníku je role kreativity jako nového motoru ekonomiky. Festival se uskuteční v pondělí 24. listopadu v Martinickém paláci a přivítá přes tři desítky osobností z celého světa.
Mezi hlavní hosty patří italský architekt a designér Piero Lissoni, který působil jako designér i umělecký ředitel předních nábytkářských a designových značek. Dorazí také nizozemská umělkyně a designérka Sabine Marcelis, proslulá inovativním využitím pryskyřice a světla, či Piero Gandini, vizionářský lídr skupiny Flos B&B Italia, jenž významně přispěl k mezinárodnímu úspěchu značky v oblasti designového osvětlení.
Velkým tahákem bude vystoupení Davida Chipperfielda, který v Praze převezme Kaplického cenu za celoživotní dílo. Chipperfield je známý důrazem na kontext a citlivý přístup k historii. Jeho rekonstrukce Neues Museum v Berlíně, kombinující zachované fragmenty původní stavby s moderní architekturou, je považována za mistrovské dílo.
„Jako architekt jsem svým způsobem strážcem významu, paměti a dědictví. Města jsou svědectvím historie a architektura je po určité době sama o sobě historickým záznamem. Města jsou dynamická, mění a vyvíjejí se. A v rámci tohoto vývoje některé budovy nahrazujeme jinými. Při tomto procesu si vybíráme, avšak koncept ochrany jen toho nejlepšího nestačí. Jde také o ochranu charakteru a kvalit, které reflektují bohatství vývoje města,“ říká Chipperfield.
„Chtěli jsme ocenit přístup, který je současně decentní i odvážný. Chipperfieldova radikalita nevyplývá z efektu, ale z trpělivě budované kvality, čitelnosti konceptu a přesnosti detailu. Jeho práce ukazuje, že udržitelnost není jen technickým parametrem, ale především otázkou dlouhověkosti, péče o veřejný prostor a respektu k charakteru místa,“ doplňuje kurátor festivalu Marcin Szczelina.
Ročník s podtitulem Business Restart – Time to Adapt se zaměří na sdílení strategií a obchodních modelů, které ukazují, jak lze kreativitu úspěšně propojit s byznysem. Festival nabídne dvě scény: hlavní bude patřit osobnostem architektury a designu, druhá se zaměří na dialog mezi historií prostoru a jeho novým využitím a na roli architektury při oživování veřejného prostoru.
Projektu koncertní budovy Vltavské filharmonie se ujme česká společnost
Z českých zástupců se představí Jan Magasanik z dánského studia BIG, které stojí za návrhem nové Vltavské filharmonie v Praze. Dorazí také polská interiérová architektka Aleksandra Hyz a mezinárodní kurátor Gilles Massé.
Součástí PULSE Prague 2025 bude i slavnostní vyhlášení PULSE Awards 2025, oceňující nejlepší projekty architektury, interiérového a produktového designu ve střední Evropě.