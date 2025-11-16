Zemřel akademický malíř Antonín Kroča, obrazy maloval konečky prstů

Kroča byl rodákem z Hukvald na Frýdecko-Místecku, narodil se 21. října 1947 v jejich místní části Dolní Sklenov. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze.
Ateliér měl v bývalé škole v hukvaldské části Rychaltice, na hranici s Dolním Sklenovem. Je tam i galerie s jeho díly.
Kročovy obrazy jsou výrazně barevné. Věnoval se řadě témat - z velké části krajině, ale také aktům, portrétům nebo vesnickým scénám. Ke své tvorbě téměř nepotřeboval štětec, obrazy vytvářel konečky prstů.