První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Stylizované snímky miminek oblečených za pohádkové postavy, zvířátka nebo květiny byly publikovány v 90. letech minulého století v prestižních časopisech po celém světě, prodalo se přes 10 milionů kalendářů a téměř dvacet milionů výtisků jejích sedmi knih.
Geddesová díky nim získala členství v Professional Photographers of America a čestné členství v Novozélandském institutu profesionálních fotografů. Francouzská státní pošta La Poste použila čtyři její fotografie pro poštovní známky.
Její snímek se dostal i do seriálu Přátelé, kde jej vyvěsila Joeyho dočasná spolubydlící Janine v podání Elle Macphersonové. „To je Anne Geddesová, je to slavná umělkyně,“ odpověděla Joeymu, když nechápal, co to visí na zdi za mimino v epizodě z roku 1999.
„Pro mě je nahé novorozeně dokonalé. Jsme to my, v podstatě dobří lidé, na začátku svého života, a to na nich miluji. To jsem se snažila zachytit. Podíváte se na ty tyrany, kteří řádí v politice, a pomyslíte si: kdysi to byli novorozenci. Co se stalo? Proč vám vaše matky prostě neřekly, abyste si sedli a chovali se slušně?“ říká osmašedesátiletá fotografka, která je sama matkou čtyř dětí a fotit začala až po svatbě s manželem Kelem, s nímž pracovala v televizi. Ten jí půjčil fotoaparát Pentax K1000 a ona nabízela fotografování rodin a dětí. Později si v garáži zřídila ateliér, v němž měsíce vytvářela složité kulisy a rekvizity pro své fotografie.
Jednou si všimla prázdného květináče v zadní části studia a miminko strčila do něj. Kolekci těchto snímků poslala společnosti vyrábějící blahopřání a fenomén byl na světě.
Focení miminek bylo ovšem náročnější, než si původně myslela. Brzy pochopila, že na jednu fotku bude potřebovat mít víc miminek v záloze. „Vzpomínám si, jak jsem se snažila vyfotit jedno dítě sedící v nádrži s vodou, obklopené lekníny. Bylo potřeba pěti dětí, aby to vyšlo,“ řekla fotografka listu The Guardian.
Jedním z jejích nejznámějších snímků je fotka dvojčat Rhyse a Granta v hlávkách zelí a s klobouky z listů na hlavách z roku 1991. Fotka s názvem Cabbage Kids zaujala upřeným pohledem, jakým se sedmiměsíční bratři sledují. Toho fotografka docílila tím, že mezi ně její asistentka umístila balonek na šňůrce a jakmile zaujal jejich pozornost, pustila ho a Geddesová zmáčkla spoušť.
Popularitu svých fotografií zúročila i v podnikání. Navrhuje kolekce oděvů pro malé děti a těhotné ženy a má i vlastní obchod v americké Kalifornii.
V době, kdy tvořila své snímky, neexistovaly dnešní technologie, které podobný obrázek vygenerují za pár sekund. „Všechny rekvizity byly skutečné. Všechno to bylo v mé garáži. Je mi smutno při pomyšlení, že s Photoshopem a umělou inteligencí když teď přijdete k mému dílu, mohli byste se ptát, jestli je reálné,“ říká.
Přesto věří, že autentičnost jejích obrázků je znát. „Myslím, že originální příběhy budou mít vždycky navrch. Proto je důležité, aby za fotografiemi stáli lidé. To umělá inteligence nedokáže napodobit,“ míní fotografka, která v současné době žije v New Yorku.
Svou první retrospektivní výstavu uspořádala v Muzeu nového umění v německém Tübingenu a bude tam k vidění až do 21. září. Vystavuje zde 150 snímků včetně slavné fotografie Maneeshy, dítěte narozeného předčasně ve 28. týdnu těhotenství v roce 1993 nebo snímek trojčat v dlaních. „Je to poprvé, co mě někdo o výstavu požádal,“ říká fotografka, která se po celou kariéru setkávala s odsudky z řad odborníků, kteří její dílo označovali za kýč. „Tento můj námět není považován za umění, a to se projevuje po celou dobu mé kariéry. Ale měl to být příběh dětí, nic vážného,“ říká Geddesová.
V Německu jsou vystaveny i její fotografie dětí a těhotných žen, které sama považuje za svou klasiku. Lidé ovšem znají spíš děti v květináčích, díky sérii Down in the Garden, která se proslavila před třiceti lety. „Poté, co vyšlo Down in the Garden, byly to samé květináče, květináče, květináče. Bylo to, jako bych měla na čele vytetovaný květináč. Lidé chtějí vždy květináče, ale já jim říkám, že dělám i jiné věci. Těším se, až lidé uvidí i tu další práci,“ říká fotografka.