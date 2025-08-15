Zběsilost v srdci. Existenciální malířka Krištofíková vystavuje klíče od toho svého

Malířka a studentka AVU Anna Krištofíková pracuje hlavně se svým vnitřním symbolismem, který se začal postupně rodit v dětství na samotě u lesa, a současnými autoportréty. Ve svých obrazech reflektuje současnou samu sebe a její vnitřní emoční boje. Krištofíková v těchto dnech vystavuje v galerii Hidden na pražském Žižkově. Prezentace její nejnovější tvorby potrvá do 22. srpna.
Název výstavy Wild at Steel Heart odkazuje k filmu Zběsilost v srdci (v anglickém originále Wild at Heart) od nedávno zesnulého režiséra Davida Lynche, který snímek charakterizoval jako „hledání lásky v pekle“. Stejně jako ve filmu je leitmotivem výstavy téma obrnění srdce, tedy stoická resilience vygradovaná až do cynismu, asociálnosti a osamělosti. Německý psycholog Erich Fromm ve svém konceptu odcizení definoval stav, kdy se člověk cítí odcizený od své vlastní podstaty, od ostatních lidí a od světa kolem sebe, což vede k apatii, agresi a depresi. Stejné existenciální chmury a chiméry zpodobňuje umělkyně na svých plátnech.

„Existuje-li Bůh, zatvrdil své srdce vůči nám? Francouzský individualista a Pierre-Joseph Proudhon vyřkl jedovatou obžalobu, že ‚Bůh je zlý‘, avšak skeptická a agnostická Krištofíková razí spíše hledisko sofisty Protagora, že ‚mírou všech věcí je člověk – člověk chybující, zvrácený a zvířecí‘,“ říká k výstavě její kurátor Kamil Princ.

Výrazným motivem výstavy je klíč, a to nejen coby výtvarný ornament a fetiš, jak jej pojali René Magritte na svých surreálných obrazech nebo Man Ray v experimentálních fotografiích, nýbrž coby alegorie našeho přístupu k myšlení a bytí. Krištofíková si uvědomuje potřebu mentálního klíče k nazírání věcí s určitou funkcí. „Telos“ představuje u Aristotela cíl existence dané věci, zatímco Heideggerova „příručnost“ označuje způsob, jakým věc používáme v praktickém smyslu – pro obojí však musíme objekt v našem vědomí nejprve rozklíčovat, a právě tento interpretační klíč malířka ve svých obrazech symbolicky zhmotňuje.

„Friedrich Nietzsche se nechal slyšet, že přemýšlet o něčem hrozném může být slastné. Umělkyně ve svých obrazech považuje za hrozivý celý tento maškarní bál našich životů, kdy se v pokrytecké přetvářce schováváme za maskou jungiánské persony,“ poznamenal k exposé galerista a majitel HIDDEN gallery Filip Kartousek. „I my máme při pohledu na tvorbu umělkyně dojem, že její obnažené postavy jsou bojácnými týranými zvířaty v lidské kůži,“ dodal Kartousek, který se v říjnu chystá zastupovat pětici českých umělců na Sofia Art Fair v Bulharsku. Kromě Krištofíkové půjde o Oskara Hořánka, Romana Košťála, Matěje Pokorného a Marcelu Putnovou.

Podle kurátora Prince se Krištofíková ve svých dílech odhodlala zbourat toto „theatrum mundi“ a nezdráhá se přestoupit před publikum v té „nejkrutější ze svých masek – totiž bez ní“ (J. H. Krchovský, báseň Pět kroků vpřed a čtyři zpět jdu podél plotu). Maska má pak symboliku nejen divadelní, ale i funerální ve formě masky posmrtné.

Důmyslná poetika s metaforami zámků coby nepřístupně uzamčených srdcí a nočních motýlů jakožto personifikace potlačených přání kontrastuje s bazálními lidskými emocemi jako pláč a stud, kdy zklamáváme sami sebe a zjišťujeme, jak naivní bylo myslet si, že máme věci pod kontrolou. Krištofíková se v obraze Hádej, kdo jsem, můžeš hádat třikrát (název je inspirován písní skupiny WWW Neurobeat) tak ptá po identitě nejen sebe samotné, ale i nás všech.

Gesto ucha, které se v obrazech znovu objevuje, připomíná okamžik, kdy se člověk snaží přechytračit sám sebe v domnění, že udrží emoce pod kontrolou, ale v rozhodujícím okamžiku selže. Je to výsměch vlastní naivitě, snaha o přípravu, která se nakonec ukáže jako falešná.

Vzor ve vlasech a dalších detailech se vrací jako motiv, který odkazuje na proměnlivost identity a dětských rituálů – Anna jako dítě opakovaně obkreslovala suky a zrna dřevěné podlahy na papír. Stejné vzory se objevily i během jejích experimentů s oxidem dusným v New Yorku.

