náhledy
Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka Veselá z Hradce Králové, která si už nyní získává pozornost nejen odborné veřejnosti.
Autor: Anežka Veselá
Mladá fotografka se k focení dostala už ve čtyřech letech díky svému otci, profesionálnímu fotografovi. Postupně si osvojila práci se světlem, kompozicí i technikou a dnes pracuje s kvalitní zrcadlovkou. Ve své tvorbě se zaměřuje především na detaily přírody – struktury, barvy a drobné motivy, které běžně unikají lidskému oku.
Autor: Anežka Veselá
Právě detail hraje hlavní roli i v jejím aktuálním projektu. Cyklus Srsti z Afriky, který vznikl v Safari Parku Dvůr Králové, představuje zvířata zcela netradičně – prostřednictvím detailních záběrů jejich srsti.
Autor: Anežka Veselá
Fotografie jsou natolik blízké, že divák často nedokáže poznat, kterému zvířeti patří. Výstava tak nabízí nejen estetický zážitek, ale i hravou výzvu k objevování; je totiž doplněna i hádankami a úkoly.
Autor: Anežka Veselá
Navzdory svému věku má Anežka Veselá za sebou už několik výrazných úspěchů. Získala například první místo v prestižní soutěži Czech Nature Photo 2025 za snímek plameňáka růžového a uspěla i v Czech Press Photo.
Autor: Anežka Veselá
„Teď mám nafoceno už víc než čtyřicet zvířátek a moc bych si přála, aby z fotek jednou vznikla dětská knížka a byly k vidění pro další děti. To je můj velký sen,“ říká Anežka Veselá.
Autor: Anežka Veselá
„Projekt Srsti z Afriky fotím už několik let a hrozně mě to baví. Nejradši fotím zvířátka, která se pohybují pomalu. Třeba želvy nebo hadi, ti se mi fotí úplně nejlíp, protože jsou v klidu a můžu je vyfotit hezky zblízka. Jednou se mi ale povedlo vyfotit i spícího geparda – ten byl krásný a vůbec se nehýbal, takže to šlo dobře i bez velkého teleobjektivu,“ dodává nadějná fotografka.
Autor: Anežka Veselá
Výstava v Nákupní galerii Myslbek, která se nachází v samotném srdci Prahy na třídě Na Příkopě, je pro mladou autorku dalším významným milníkem. Atraktivní prostor jedné z nejznámějších nákupních pasáží v metropoli dává jejím fotografiím mimořádný rámec a zároveň přináší široké veřejnosti možnost objevovat svět detailů, překvapení a hravosti zcela novým způsobem.
Autor: Anežka Veselá