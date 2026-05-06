Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Transformers 70 %, Pan Nikdo proti Putinovi 75 %, Zběsilá láska 60 %, Kung Fu Panda 4 60 %, Stvůry 55 %, Emilia Pérez 80 %, More Miko 50 %
KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?
Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...
Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť
Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...
GLOSA: Jinde by se možná poprali. Koho spojila soukromá oslava Jiřiny Bohdalové
Malá slavnost celonárodního usmíření... I tak by se dala nazvat soukromá oslava pětadevadesátin Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. Protože za nazdobeným vchodem, kde kromě novinářů fotili i zvědaví...
Náhle zemřel frontman VHS Adam Vitásek. Punková kapela rovnou ohlásila konec
Velmi nečekaně zemřel hudebník a zakládající člen punkové kapely VHS Adam Vitásek. Smutnou událost oznámili jeho kapelní kolegové na Facebooku. Přesná příčina smrti prozatím nebyla uvedena. Kapela...
Vica Kerekes je slovanská bohyně. Alespoň tedy ve filmu Máma a Táta jsou Boží
Dobrodružná fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která do kin vstoupí 19. listopadu, představuje první záběry. V příběhu líčícím, jak se do rodičů převtělí staroslovanští bohové, hrají Petr...
Jaká je doopravdy Bára Basiková? ptá se Helena Třeštíková v novém časosběru
Září na scéně, uvnitř svádí tiché osobní boje. Ve filmu Bára Basiková promluví zpěvačka otevřeně o depresích, samotě uprostřed slávy i touze po lásce a přijetí. Dokument Heleny Třeštíkové, který...
Kontroverze na Bienále. Rusko otevřelo pavilon, Pussy Riot zapálily dýmovnice
Rusko ve středu otevřelo na Bienále umění v Benátkách svůj národní pavilon. První ruská účast na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě od začátku ruské agrese vůči Ukrajině vyvolala podle...
Book-to-Screen. Karlovarský festival chce posílit vztahy filmového a knižního světa
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uskuteční v rámci platformy KVIFF Promises nový projekt Book-to-Screen at KVIFF. Hlavním cílem je vytvořit trh s filmovými právy k adaptacím literárních...
Don Giovanni jako vrchol operní sezony. Ikonický svůdník jinak, jeho kult svrhnou
Nezkrotný svůdník a manipulátor, kterému není nic svaté a který odmítá respektovat lidské i božské zákony. Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla Olomouc. „Opera...
Komu patří tato díla? Pařížské muzeum vystavuje obrazy zabavené nacisty
Novou stálou výstavu věnovalo pařížské muzeum Musée d’Orsay dílům nalezeným po druhé světové válce v Německu, z nichž část byla zabavena nacistickým režimem. Nová expozice mísí díla slavných umělců,...
Petr Kolář spojil síly s Olympikem. V klipu o digitální izolaci jim zahrál Martin Dejdar
Hudebník Petr Kolář vydává s legendární skupinou Olympic nový singl s názvem Co je vůbec v nás. K písni navíc společně natočili i klip o digitální izolaci, do kterého obsadili herce Martina Dejdara.
Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky
Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...
RECENZE: Eichmanna už Izraelci našli, kdy přijdu na řadu já? trne doktor Mengele
Gregor, Peter, Pedro. Jména, pod kterými se uprchlý nacistický zločinec skrýval, tvoří kapitoly premiérového snímku Zmizení Josefa Mengeleho, v němž titulní roli „anděla smrti z Osvětimi“ ztvárnil...
Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze
Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem kontroverzního amerického rapera Ye, známého jako Kanye West, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné,...
RECENZE: Román Vona není módní agitka. Petra Klabouchová je zručná spisovatelka
Sotva se na pultech knihkupectví ohřála její próza Duch Pankráce, je tu Petra Klabouchová s další knihou, románem pojmenovaným expresivně – Vona. A je to znovu text, který by se dal žánrově ukotvit...
Nové album Rolling Stones vyjde 10. července, podílel se na něm i Charlie Watts
Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou ve Velké Británii. Kapela...
VIDEO: Nehodláme sedět v koutě, vzkazují Havlová a Pořízková jako Bardotky
Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc? Naprosto zásadní! Takový vzkaz posílají ženám Bardotky, hrdinky letní komedie, která zveřejnila trailer a do kin vtrhne 23....