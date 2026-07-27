Gunther von Hagens se narodil v roce 1945 v polské Poznani jako Gunther Liebchen, později přijal jméno své první manželky. V roce 1965 začal studovat v Jeně medicínu, v komunistické Německé demokratické republice (NDR) se ale dostal do konfliktu s úřady a po pokusu o útěk skončil ve vězení. Jako politického vězně jej vykoupila spolková republika. Později působil na univerzitě v západoněmeckém Heidelbergu. Od roku 2008 trpěl Parkinsonovou chorobou.
Plastinaci vynalezl von Hagens v 70. letech minulého století. Lidská i zvířecí těla, která touto metodou konzervoval, pak vystavoval po celém světě. Výstavy se přitom neobešly bez kontroverzí. Kritici mu vyčítali, že porušuje lidskou důstojnost, zpochybňovali i původ preparovaných těl. Von Hagens vždy tvrdil, že těla pocházejí od dárců, kteří s jejich využitím po smrti souhlasili. K velkým odpůrcům von Hagensových výstav patřily v řadě zemí církve.
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Na výstavách byla těl k vidění v nejrůznějších pozicích - při hře s míčem, na skateboardu, v zamyšlení či při sexu. Jednalo se o lidi mladé i staré, zdravé či nemocné, a také o těhotné ženy. „Bylo přáním Gunthera von Hagense, aby rovněž jeho tělo bylo po smrti k dispozici pro plastinaci,“ stojí podle DPA v prohlášení o jeho smrti, které poskytla von Hagensova rodina. „Jeho blízcí budou toto přání respektovat a provedou ho,“ dodává prohlášení.
Česká veřejnost se mohla s těly podrobenými plastinaci poprvé setkat v roce 2007, kdy do Prahy dorazila kontroverzní výstava Bodies, která ukázala skutečná zvířecí i lidská těla a budila řadu emocí. Ve východoněmeckém Gubenu funguje od roku 2006 Plastinarium, stálé muzeum konzervovaných těl.