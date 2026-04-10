Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nyní nejspíš vrátí do Francie

Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur (půl miliardy korun), zabavili nacisté kvůli židovskému původu. Stávající vlastníky se podařilo dopátrat díky úniku informací z panamské právní firmy Mossack Fonseca.
Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Amedeo Modigliani
Obraz Amedea Modiglianiho Nu couché (sur le côté auche) - Ležící akt (na levém...
Amedeo Modigliani: Jeanne Hebuterne (Au Foulard) (54,89 milionu dolarů)
Amedeo Modigliani: Portrét Jeanne Hébuternové (Modré oči), 1917
14 fotografií

Obraz Sedící muž (opírající se o hůl) vytvořil Modigliani v roce 1918. Jeho vlastníkem byl do nacistické okupace Francie britský galerista působící v Paříži Oscar Stettiner. Ten se ve snaze skrýt před deportací vystěhoval z Paříže na venkov, jeho majetek ale nacistické úřady zabavily a pak ho za výhodných podmínek pro kupující rozprodaly.

Nový nizozemský vlastník odmítl Stettinerovi obraz vrátit, ačkoliv mu to již v roce 1946 nařídil francouzský soud. Obraz naopak dále prodal.

Modiglianiho Ležící akt se stal čtvrtým nejdráže prodaným obrazem

Ke konci 90. let minulého století obraz se spornou minulostí koupil libanonsko-monacký sběratel umění David Nahmad, který však dlouho popíral, že by byl přímo či nepřímo vlastníkem Modiglianiho díla.

Obraz totiž vlastnila firma. Až v roce 2016 díky úniku dokumentů z kanceláře Mossack Fonseca, takzvaných Panama Papers, se podařilo zdokumentovat, že vlastníkem je skutečně Nahmad.

Z rukou nacistů k Panama Papers. Sedícího muže zabavila policie

Stettinerův vnuk Philippe Maestracci se domáhá u amerických soudů o navrácení obrazu od roku 2011. V jeho prospěch v dubnu rozhodnul nejvyšší soud ve státě New York. To podle deníku Le Monde znamená, že Nahmad bude muset Maestraccimu obraz předat a že se dílo vrátí do Francie.

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky a praktické informace

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026.

9. dubna 2026  15:11

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými...

9. dubna 2026  12:41

Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

Márdi (Michal Mareda) s kapelou Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem...

Festival Hrady CZ vstupuje do své třetí dekády nabitým hudebním i doprovodným programem. Novinkou bude oproti minulým letům změna jedné z lokací, kdy se akce poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou....

9. dubna 2026  11:50

Česká filharmonie oslaví Beethovena, přivítá i hvězdu moderní hudby

Britský dirigent a skladatel Thomas Ad&#232;s bude rezidenčním umělcem sezony...

Velká díla ruské klasiky, 200. výročí úmrtí Beethovena či rezidence britského skladatele a dirigenta Thomase Adèse. To a mnoho dalšího nabídne 131. sezona České filharmonie, která bude zároveň...

9. dubna 2026  11:30

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

9. dubna 2026  9:46,  aktualizováno  10:25

Bojí se svět nadržených žen? Sklenka vína touhu opravdu nevyřeší, říká režisérka

Premium
Aisling Chin-Yee v Rozhovorech Moniky Zavřelové na festivalu Jeden svět (2026)

„Nemůžu o tom přece mluvit s doktorem. To je osobní,“ opakuje režisérka Aisling Chin-Yee větu, kterou během práce na dokumentu Sex, pilulky a moc slyšela mnohokrát. Ve speciálním vydání Rozhovorů...

9. dubna 2026

Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra...

Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská...

8. dubna 2026  15:34

Baskové si chtějí k výročí půjčit Picassovu Guerniku. Maloměšťáctví, zní z Madridu

Obraz Guernica od Pabla Picassa. (27. července 2012)

Ve Španělsku se rozhořel nový politický spor, v jehož jádru stojí nečekaný předmět. Do střetu se totiž dostali představitelé autonomní baskické vlády se zástupci té španělské kvůli slavnému obrazu...

8. dubna 2026  15:04

KVÍZ: Slavila by šedesátku. Co si pamatujete o životě Ivety Bartošové?

Iveta Bartošová

Jen den po Lucii Bílé měla šedesátiny oslavit i Iveta Bartošová. Životní příběh oblíbené zpěvačky ale skončil už před dvanácti lety. Připomeňte si kariéru i život hvězdy 80. a 90. let v našem kvízu.

vydáno 8. dubna 2026

