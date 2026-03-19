Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Želvy Ninja 2 40 %, Pluk mizerů 80 %, Labyrint: Vražedná léčba 50 %, Mission: Impossible 3 70 %, My, občané Protektorátu 65 %, Bohemian Rhapsody 60 %, Grand Prix 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Modrá krev 65 %, Život v hajzlu 55 %, Zátopek 85 %
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...
Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu
Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...
Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá
Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...
Na postu generální ředitelky Národní galerie skončila polská kulturní manažerka Alicja Knast. Ministerstvo by mělo v příštích měsících vypsat na tento post výběrové řízení. S informací přišel Deník...
Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK
Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...
Proč milujeme temné hrdiny? Oscarový Cillian Murphy v rozhovoru exkluzivně
Patří mezi herce, kteří dokážou ztělesnit postavy na hraně dobra a zla s neobyčejnou přitažlivostí. Irský herec Cillian Murphy, držitel Oscara za film Oppenheimer, a veterán britské kinematografie...
Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik
Česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi sice vyhrál Oscara, ale nelíbí se ani Rusům, ani Ukrajincům. Přitom je to fascinující studie banality zla bujícího na malém ruském městě. „Zlo může mít...
Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu
Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...
Nudící se návštěvník? Stavovská hrdost průvodcovská mi to nedovolila, hlásí Plesl
Už potřetí se herec Jaroslav Plesl ujme role průvodce po známých i neznámých památkách, aby televizním divákům představil desítku českých hradů a zámků. Tentokráte nejen státních, ale i soukromých...
Boj s jakuzou bez cenzury a v barvě krve. Vrací se Kill Bill, jak jej Tarantino zamýšlel
Přichází finální zúčtování, do kin se vrací čtvrtý film Quentina Tarantina tak, jak ho legendární režisér původně zamýšlel. Kompletní krvavá aféra Kill Bill spojuje první a druhý díl do...
Že jsme Geislerky? To není důležité, táta byl opravdu dobrej. Sestry uvedly výstavu
Centrum současného umění DOX otevírá návštěvníkům novou expozici věnovanou japanologovi, překladateli, novináři a muži mnoha talentů Petru Geislerovi. Výstava jej představí velmi osobitým a svébytným...
RECENZE: Interstellar z Lega. Goslingův Spasitel je vtipná sci-fi pro celou rodinu
Od prvních minut vykazuje sci-fi snímek Spasitel četné styčné body s filmem Marťan. Opět sledujeme houževnatého jedince ztraceného v nehostinném koutě vesmíru daleko od domovské planety. Jen s tím...
Co číst na jaře? Velký knižní čtvrtek přináší biografii Karla IV. i temné thrillery
Už ve čtvrtek 19. března zaplaví knihkupectví desítka nových titulů v rámci tradičního Velkého knižního čtvrtka. Jarní edice nabídne žánrově pestrý výběr – od historické biografie přes detektivky až...
Karel Černoch podlehl tlaku a omluvil se za protestsong. Rakovinu přičítal autonehodě
Dělat si legraci z černochů nebo lidí s nadváhou je dnes považováno za nekorektní humor. Není to však tak dlouho, kdy byl terčem podobných vtípků v mnoha zábavných pořadech populární zpěvák – černoch...
Kajínek, Návštěvníci, Hoří, má panenko, Sbormistr... Když filmy řeší soud
Kontroverze okolo filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka není ojedinělým případem, kdy se dílo potýkalo se soudními spory a tahanicemi. V dějinách české a československé kinematografie najdeme...