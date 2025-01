Nový prostor, staré vášně a spory. V Savarinu otevře muzeum Alfonse Muchy

„Jsme jako rodina velmi hrdí, že můžeme prezentovat díla Alfonse Muchy zde v jednom z nejkrásnějších barokních paláců v Praze,“ uvedl na začátku konference ředitel Nadace Mucha a pravnuk slavného malíře Marcus.

Turisté se podle Muchových slov při příjezdu do Prahy více zaměří na dějiny, krásné budovy, nejlepší pivo na světě, ale ne tak často na umění. „Pokud chceme vidět Klimta, jedeme do Vídně. Pod chceme vidět Picassa, jedeme do Paříže. Mucha je unikátní pro Prahu a doufám, že tato expozice bude odpovědí na van Goghovo muzeum v Amsterdamu,“ nastínil ředitel nadace.

V úvodu komentované prohlídky prostor představil malířův dědic svého praděda nejen jako geniálního malíře, ale také jako zapáleného fotografa. Vedle expozic Muchových fotek jsou k vidění i dosud nevystavené skici a olejomalby, které vytvořil ještě před svým pobytem v Paříži, kde se do povědomí zapsal sérií plakátů vytvořených pro hvězdnou divadelní herečku Sarah Bernhardt. Těm dopřáli organizátoři v interiéru rovněž velký prostor.

Rodák z Ivančic japonskou modlou

Kurátorka výstavy Japonka Tomoko Sato, která žije ve Velké Británii a pro Nadaci Mucha pracuje od roku 2007, objasňuje svůj obdiv a vztah k Muchově tvorbě v souvislosti s japonským uměním. Přestože Japonsko bylo pro českého rodáka tvořícího dlouhou dobu ve Francii velmi vzdálené, Mucha je pro Japonce jedním z nejpopulárnějším umělců a každoročně se tam už od 70. let minulého století koná mnoho jeho výstav.

„Mladí japonští výtvarníci, kteří roku 1897 Muchu v Paříži objevili, importovali jeho tvorbu k nám, kde se Mucha stal jedním z nejpopulárnějších grafiků. Významně tak ovlivnil avantgardní japonskou grafiku počátku 20. století,“ uvedla Sato.

Barokní palác v rukou té nejpovolanější

Prostory paláce Savarin, který v letech minulých sloužil jako kasino, jsou nyní v konečné fázi rekonstrukce. Veřejnosti se budova včetně expozice otevře 24. února 2025.

Přestavbu a design instalace měla pod taktovkou významná česká architektka Eva Jiřičná, kterou, jak sama uvedla, už nežene při tvorbě žádná ctižádost. Nejvíce si váží precizní práce celého kolektivu, který se na projektu podílel. „Já jsem jen malá součást týmu. Moji spolupracovníci tady strávili dny a noci, pracovali i z nemocniční postele, takže já můžu být jedině všem vděčná," neskrývala spokojenost.

Architektka se snažila škálou barev, které malíř s oblibou používal, odlišit části výstavy tak, aby návštěvníci procházeli Muchovými náladami.„Jestliže uděláme svůj úkol správně, tak by si nikdo neměl uvědomit, že tady pracoval architekt. Všichni by měli myslet jen na to, že se seznamují s prací úžasného člověka v úžasném prostoru,“ dodala Jiřičná.

Samotnou architektku k paláci Savarin váží osobní vzpomínky. „Já už jsem tak stará, že si ještě pamatuji, když se tu před spousty lety pořádaly plesy. Byla jsem tu na své prodloužené v krásných dlouhých šatech, když mi bylo 17 let,“ vzpomíná Jiřičná.

Slovanská epopej? Zatím jen kousek

Poslední část výstavy se věnuje Slovanské epopeji. Prohlédnout si zde návštěvníci mohou čtyř zmenšený kopie původních obrazů, které se budou měnit každých 18 měsíců.

O podzemních prostorách paláce Savarin se živě debatuje v souvislosti s budoucím vystavením Muchovy epopeje. V dnešní době si návštěvníci mohou sérii dvaceti monumentálních pláten prohlédnou na zámku v Moravském Krumlově, kde budou vystavené do roku 2026. Umístění rozsáhlého díla je již dlouhá léta jablkem sváru mezi dědici a hlavním městem.

Spor o Epopej

Kvůli umístění Slovanské epopeje se vedou již několik let soudní spory mezi dědici Johnem Muchou, Jarmilou Muchou Plockovou a Prahou. Malíř odkázal své vrcholné dílo hlavnímu městu s podmínkou, že pro něj zbuduje důstojné výstavní prostory.

Záměr vystavit epopej v podzemních prostorách Savarinu však podle dědičky a vnučky malíře zásadně porušuje původní přání Alfonse Muchy, který při darování Praze výslovně zmínil podmínku vystavení „ve zvláštní síni na náklady hlavního města vybudované“.

Spor mezi městem a Johnem Muchou se táhl několik let. Malířův vnuk nejprve soud prohrál, ale Nejvyšší soud záležitost později vrátil na začátek a v roce 2020 dal prvoinstanční soud Muchovi zapravdu. Po odvolání města měl případ znovu řešit Městský soud v Praze, ale po dohodě obou stran následně spor skončil.

Žalobu na město i Johna Muchu podala i Jarmila Mucha Plocková, která tvrdím že ji město jako rovnoprávnou dědičku dlouhodobě z jednání o epopeji vynechává. „Je potřeba bezpodmínečně pravomocně zjistit, kdo je majitelem epopeje,“ řekla Mucha Plocková.

Sám Marcus Mucha rodinný spor i možnost vzájemné spolupráce s Muchou Plockovou nechtěl nijak hluboce komentoval. „V kontaktu nejsme. Mám na ní milé vzpomínky z dětství, které si chci uchovat. Muchu miluje a pokud se přijde podívat sem na výstavu, určitě na nás bude velmi hrdá,“ dodal s úsměvem malířův pravnuk.