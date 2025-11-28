Podzimní aukce Galerie Kodl nabídne Josefa Čapka i kompletní Erotickou revui

Významné místo zaujme na aukci kolekce starého umění, přesněji řečeno „dlouhého 19. století“. Bude prezentována takřka 60 díly. O autorství nejstarších obrazů přibližně z poloviny tohoto období se dělí dva autoři. Prvním je August Bedřich Piepenhagen, druhým je se sérií hned tří kvašů Josef Navrátil. Na ně navazuje silná generace krajinářů působících ve druhé polovině 19. století. Ozvuky francouzské plenérové krajinomalby jsou tradičně zpřítomněny dílem solitérního českého umělce Antonína Chittussiho, a to hned dvěma galerijními kusy.
Tzv. generace 90. let zde má své zástupce jak v dílech krajinářů, tak figuralistů i sochařů. V prvé řadě se jedná o díla žáků slavného ateliéru Julia Mařáka. Vyčnívají zde především práce od Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Stanislava Lolka a Jaroslava Panušky. Ojedinělou osobností této generace byl Jan Preisler, který se představuje průřezovou kolekcí hned tří děl, mj. mistrovským obrazem galerijních kvalit s námětem bohyně lovu, nazvaným Diana. Do této generace patří i sochaři Jan Štursa a Ladislav Šaloun.
České Pařížany přelomu 19. a 20. století tentokrát zastupuje František Kupka. Nechybí Joža Uprka a impresionistický krajinář Václav Radimský. Celek doplňují práce řady významných solitérních českých výtvarníků s výrazným přesahem do 20. století.
Umění 20. století je zastoupeno rozsáhlou kolekcí, která mapuje všechna tvůrčí období Josefa Čapka. Jeho malby dokládají, že jako umělec nestál a nestojí ve stínu svého bratra Karla. K vrcholům patří rané kubistické oboustranné obrazy, mezi nimiž vynikají plátna Nevěstka/Dvě děti ze sbírky JUDr. Borovičky a Madona/Novostavba z let 1913–1916. Na ně navazuje práce z dvacátých let (Kopretiny ve váze) a pestrou mozaiku uzavírají dvě plátna z roku 1933 (Děti s drakem, Dvě ženy na poli), pojatá s typickou čapkovskou prostotou a hravostí, ale zároveň s výraznou expresivitou v malířském gestu.
Raritní příležitost nabídne kompletní vydání slavné Erotické revue, kterou Jindřich Štyrský redigoval pro okruh přátel v Praze v letech 1930–1933. Tři kompletní ročníky obsahují ručně kolorované grafiky Toyen, Štyrského a dalších představitelů české avantgardy. Druhým souborem zásadních děl českého surrealismu z Edice 69 jsou knihy Justina a Sexuální nocturno, opět s ručně kolorovanými zinkografiemi od Toyen a Štyrského, které dokumentují průnik erotické tematiky do meziválečné avantgardy prostřednictvím syntézy literatury a výtvarného umění.
Aukční kolekci završují díla současných autorů různých generací – Josefa Achrera, Josefa Bolfa, Jana Híska, Martina Janeckého, Magdalény Jetelové, MAATTY, Michala Mráze, Jana Poupěte, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny, Lubomíra Typlta či Štefana Tótha.