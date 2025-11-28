Podzimní aukce Galerie Kodl nabídne Josefa Čapka i kompletní Erotickou revui

Autor:
  12:27
Podzimní aukce Galerie Kodl, která se koná v neděli 30. listopadu od 12:00 hodin na pražském Žofíně, bude ve znamení několika významných a vzácných kolekcí. Například pět ikonických olejomaleb Josefa Čapka. Stream z aukce bude možné sledovat na stránkách iDNES.cz.
Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl

Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl | foto: Galerie Kodl

Obraz Mikuláše Medka Zlatý křik
Obraz Josefa Čapka Dvě děti (rub Nevěstky)
Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl
Obraz Emila Filly Čtenářka
6 fotografií

Významné místo zaujme na aukci kolekce starého umění, přesněji řečeno „dlouhého 19. století“. Bude prezentována takřka 60 díly. O autorství nejstarších obrazů přibližně z poloviny tohoto období se dělí dva autoři. Prvním je August Bedřich Piepenhagen, druhým je se sérií hned tří kvašů Josef Navrátil. Na ně navazuje silná generace krajinářů působících ve druhé polovině 19. století. Ozvuky francouzské plenérové krajinomalby jsou tradičně zpřítomněny dílem solitérního českého umělce Antonína Chittussiho, a to hned dvěma galerijními kusy.

Tzv. generace 90. let zde má své zástupce jak v dílech krajinářů, tak figuralistů i sochařů. V prvé řadě se jedná o díla žáků slavného ateliéru Julia Mařáka. Vyčnívají zde především práce od Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Stanislava Lolka a Jaroslava Panušky. Ojedinělou osobností této generace byl Jan Preisler, který se představuje průřezovou kolekcí hned tří děl, mj. mistrovským obrazem galerijních kvalit s námětem bohyně lovu, nazvaným Diana. Do této generace patří i sochaři Jan Štursa a Ladislav Šaloun.

České Pařížany přelomu 19. a 20. století tentokrát zastupuje František Kupka. Nechybí Joža Uprka a impresionistický krajinář Václav Radimský. Celek doplňují práce řady významných solitérních českých výtvarníků s výrazným přesahem do 20. století.

Šímův obraz se vydražil za 60,5 milionu, patří mezi nejdražší v Česku

Umění 20. století je zastoupeno rozsáhlou kolekcí, která mapuje všechna tvůrčí období Josefa Čapka. Jeho malby dokládají, že jako umělec nestál a nestojí ve stínu svého bratra Karla. K vrcholům patří rané kubistické oboustranné obrazy, mezi nimiž vynikají plátna Nevěstka/Dvě děti ze sbírky JUDr. Borovičky a Madona/Novostavba z let 1913–1916. Na ně navazuje práce z dvacátých let (Kopretiny ve váze) a pestrou mozaiku uzavírají dvě plátna z roku 1933 (Děti s drakem, Dvě ženy na poli), pojatá s typickou čapkovskou prostotou a hravostí, ale zároveň s výraznou expresivitou v malířském gestu.

Raritní příležitost nabídne kompletní vydání slavné Erotické revue, kterou Jindřich Štyrský redigoval pro okruh přátel v Praze v letech 1930–1933. Tři kompletní ročníky obsahují ručně kolorované grafiky Toyen, Štyrského a dalších představitelů české avantgardy. Druhým souborem zásadních děl českého surrealismu z Edice 69 jsou knihy Justina a Sexuální nocturno, opět s ručně kolorovanými zinkografiemi od Toyen a Štyrského, které dokumentují průnik erotické tematiky do meziválečné avantgardy prostřednictvím syntézy literatury a výtvarného umění.

Aukční kolekci završují díla současných autorů různých generací – Josefa Achrera, Josefa Bolfa, Jana Híska, Martina Janeckého, Magdalény Jetelové, MAATTY, Michala Mráze, Jana Poupěte, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny, Lubomíra Typlta či Štefana Tótha.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

Podzimní aukce Galerie Kodl nabídne Josefa Čapka i kompletní Erotickou revui

Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl

Podzimní aukce Galerie Kodl, která se koná v neděli 30. listopadu od 12:00 hodin na pražském Žofíně, bude ve znamení několika významných a vzácných kolekcí. Například pět ikonických olejomaleb Josefa...

28. listopadu 2025  12:27

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

TRENDY V KLIPECH: Vánoční písně natočili Vesna i Pokáč. Jedna pomůže dětem ve válce

Vesna

Do vánočního playlistu letos přibyla píseň od Pokáče. Vánoce inspirovaly i novinku skupiny Vesna, která spojila síly s Lékaři bez hranic a vytvořila sbírku pro děti zasažené válkou. Obě písně...

28. listopadu 2025  11:52

Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu

Z filmu Jurský svět: Znovuzrození

Po úspěchu filmu Jurský svět: Znovuzrození se Scarlett Johanssonová objeví v další ikonické filmové značce. Studio Universal potvrdilo její obsazení v novém díle Vymítače ďábla, který zrežíruje Mike...

28. listopadu 2025  10:15

RECENZE: A na Estonsko padne temná noc. Co by se mohlo stát, když Rusko vyhraje

Ukrajinští vojáci jsou připraveni bránit město Pokrovsk. (10. prosince 2024)

Na knižním trhu se objevily dvě knihy, které se zabývají Ruskem, jeho politikou, dějinnou tragédií a „temnou nocí“, jež na tuto zemi padne. Není třeba dodávat, že nejde o nijak veselé či povzbudivé...

28. listopadu 2025  8:30

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

27. listopadu 2025  15:37

Jsme opravdu národ ateistů? Divadelní Farářův konec je cynické evangelium

Inscenace Farářův konec v Národním divadle

Národní divadlo ve čtvrtek uvede ve své historické budově premiéru činoherní adaptace filmové novely Josefa Škvoreckého a Evalda Schorma Farářův konec z roku 1968. Režisér inscenace Jan Mikulášek...

27. listopadu 2025  15:20

RECENZE: Je skvělé, že Frankensteinovo monstrum mluví. Pokud tedy nemluví tolik

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Znovu rozmluvit ono slavné monstrum se na naší první scéně rozhodli tvůrci novinky Frankenstein v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Ninou Jacques. Bohužel umělý člověk v podání Petra...

27. listopadu 2025  13:40

Petronel s Uriášem vyrazili na Ukrajinu. Paramedikům dovezli sanitky

Herci Trojan s Dvořákem pomáhají s Pamětí národa na Ukrajině

Herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák vyrazili s humanitární pomocí na Ukrajinu. Sanitky a zdravotnický materiál, které se podařilo shromáždit díky sbírce projektu Paměť národa, vezli osobně a předali...

27. listopadu 2025  12:45

Napětí mezi McCartneym a Harrisonem. Jinak nový díl Antologie Beatles nezaujme

V dělnickém, chudém a drsném Liverpoolu The Beatles vyrostli.

Příběh Beatles jakožto bez debat nejslavnější a jedné z nejvlivnějších kapel všech dob je stále živý, posluchačsky i divácky atraktivní. Uchopí-li se za správný konec. Ovšem nová epizoda znovu...

27. listopadu 2025  11:14

Nadělte pod stromeček dárky plné zážitků z Ticketportalu

Darujte zážitky

Pokud hledáte inspiraci na vánoční dárek, řešením může být nabídka Ticketportalu. Na stránce nejlepsidarek.ticketportal.cz pro Vás vytipoval ty nejlepší dárky, které můžete svým blízkým nadělit. Z...

27. listopadu 2025  9:37

RECENZE: Konkurenti u pohovorů? Není jiná možnost než je zabít

75 %
Z filmu Není jiná možnost

Komorná, Podezřelá, Žízeň, Oldboy. Co thriller, to sbírka cen. Teď však jihokorejský režisér přidal k dusivému napětí a obrazové bravuře ještě černočerný humor, který novince kin Není jiná možnost...

27. listopadu 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.