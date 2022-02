Ikonické Expo 58 se otevírá umění. Vystavují zde obrazy Kupky i Muchy

Loni v listopadu se ikonický pavilon Expo 58 znovu otevřel veřejnosti a po měsících příprav se nyní v poslední únorovou sobotu otevírá i umění. Domovská Adolf Loos Apartment and Gallery zve do Letenských sadů v Praze na výstavu děl Františka Kupky a Alfonse Muchy. Potrvá do 20. března.