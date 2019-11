Z Hrádečku na Hrad. Rok 1989 připomínají výstavy v NG i Pražské křižovatce

1989

Národní galerie

Zachytit rok 1989 bylo výzvou pro mnoho fotografů. Vždyť se v revolučním roce ještě slavilo 150 let od oficiálního vynálezu fotografie. Nová výstava v pražské Národní galerii tak není jen přehlídkou snímků z revolučních dní, ale skutečnou výpovědí o stavu fotografie v Československu na konci 80. let. Představuje snímky Jiřího Hankeho, Jaroslava Bárty, Libuše Jarcovjákové a dalších. K vidění je do 16. února 2020.

Autor: Radovan Boček

Z Hrádečku na Hrad

Pražská křižovatka

Výstavu o Václavu Havlovi, muži, který se v průběhu jednoho roku stal z vězně prezidentem, představují v Pražské křižovatce. Expozice Z Hrádečku na Hrad vychází z deníku Havlova tajemníka Vladimíra Hanzela a zachycuje události od dramatikova propuštění z vězení v květnu roku 1989 až po listopad, kdy se stal vůdčí osobností sametové revoluce. Autory snímků jsou Bohdan Holomíček, Ivan Havel nebo Jaroslav Kučera. K vidění jsou do 24. listopadu.

Autor: Alan Pajer

Svoboda. Pohled mladé generace

Galerie Českých center

Ateliér K.O.V. pražské UMPRUM se účastní skupinové výstavy Svoboda, pohled mladé generace. Projekt připravila Česká centra ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a UMPRUM. Jak vnímají studenti pojem sametová revoluce? Umělecké ztvárnění pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace na stále aktuální téma vyjádřené plakáty, uměleckými objekty a šperky. Výstava je začátkem mezinárodního projektu, v němž budou osloveni studenti zahraničních uměleckých škol, aby představili svůj pohled na téma svoboda, a to prostřednictvím sítě Českých center ve světě.

Z výstavy Svoboda. Pohled mladé generace

Další výstavy, které připomínají sametovou revoluci nebo téma svobody a demokracie nabízí také Fotograf Festival v Uměleckoprůmyslovém muzeu nebo Komunikace 89 na Letné s podtitulem Státní převrat bez internetu. O dalších akcích se můžete dočíst zde.