Kvíz:

Vyhrajte v soutěžním kvízu foglarovku Hoši od bobří řeky

3. února 2026

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vycházejí Hoši od Bobří řeky v novém vydání a k dostání bude stejně jako předcházející svazky nové edice Foglarova díla na novinových stáncích. Soutěžit o ni můžete prostřednictvím tohoto kvízu.

Otázka 1/20

Jak se představil muž, se kterým se seznámili Jiří s Vilíkem?

Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Hoši od Bobří řeky. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 16 otázek.

Soutěžit můžete do neděle 22. února.

Vyzkoušejte si foglarovské kvízy

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

