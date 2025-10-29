Kvíz:
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla slavná Záhada hlavolamu a pokud budete mít štěstí, můžete se stát jejími majiteli. Držíme palce!
Čtenáři, kteří budou v kvízu nejúspěšnější, se mohou zúčastnit slosování o 20 výtisků nového vydání této knihy. Soutěž bude ukončena ve středu 12. listopadu v 10 hodin dopoledne. Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.
