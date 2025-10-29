Kvíz:

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla slavná Záhada hlavolamu a pokud budete mít štěstí, můžete se stát jejími majiteli. Držíme palce!

Otázka 1/24

V jaké čtvrti má klub Rychlých šípů klubovnu?

Čtenáři, kteří budou v kvízu nejúspěšnější, se mohou zúčastnit slosování o 20 výtisků nového vydání této knihy. Soutěž bude ukončena ve středu 12. listopadu v 10 hodin dopoledne. Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Nicole Kimpelová, Antonio Banderas a jeho dcera Stella Banderasová v Los...

OnaDnes

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Ocenění režiséři Robert Sedláček a Filip Renč (28. října 2014)

Revue

Katy Perry a expremiér Trudeau se oficiálně ukázali jako pár. Vyšli si v Paříži

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...

Revue

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Sami Sheenová (2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.