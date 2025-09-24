Kvíz:
Věčná sněženka. Znáte dobře filmografii oslavenkyně Veroniky Freimanové?
24. září 2025
U dámy se sice věk prozrazovat nesluší, ale snad se stále šarmantní herečka Veronika Freimanová nebude durdit, když ji pogratulujeme k 70. narozeninám, které oslaví 24. září. Slavit můžete alespoň symbolicky prostřednictvím kvízu, shnujícího její nejznámější role.
