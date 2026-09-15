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Emmy ovládla Widow's Bay, Urgent obhájil vítězství v dramatu

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  4:59aktualizováno  6:06
Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.

Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay. | foto: ČTK

Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.
Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.
Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.
Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.
6 fotografií
Ceny Emmy letos ovládl komediální seriál Widow's Bay, zatímco v dramatu podruhé za sebou zvítězil lékařský Urgent a ocenění za nejlepší minisérii získalo DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.

Hororová komedie Widow’s Bay o komunitě na ostrově v Nové Anglii čelící staleté kletbě ovládla předávání cen Emmy a překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem 14 ocenění, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a tří hereckých cen, poznamenala agentura AP.

Hlavní hvězda Matthew Rhys získal cenu pro nejlepšího herce, Stephen Root zvítězil v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli a Kate O’Flynnová uspěla jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.

"Rádi bychom také poděkovali té zlé bytosti z ostrova, která nám svěřila svůj příběh," uvedla - rovněž oceněná - scenáristka seriálu Kate Dippoldová poté, co poděkovala všem, kdo se na pořadu podíleli, Apple TV a své matce, napsal server BBC News.

Seriál Urgent z dílny HBO Max, který sleduje dění na oddělení urgentního příjmu, byl při loňském ročníku nováčkem, který si odnesl ocenění za nejlepší dramatický seriál a několik cen v hereckých kategoriích. Nyní již podruhé za sebou získal cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál a jeho hvězda Noah Wyle si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího herce.

"Někdy nám právě vyprávění příběhů umožňuje, abychom si navzájem porozuměli a vážili si jeden druhého, a to je důležitější, než kdykoliv dřív," uvedl při převzetí ceny scenárista a producent R. Scott Gemmill.

O udělení cen rozhoduje na 22.000 členů pořadatelské televizní akademie.

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