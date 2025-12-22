Kvíz:
Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu
22. prosince 2025
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů Stínadla se bouří. Právě této knize je věnován náš soutěžní kvíz.
Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Stínadla se bouří. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 16 otázek.
Soutěžit můžete do středy 7. ledna.
Vyzkoušejte si také další foglarovské kvízy:
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.