Kvíz:
Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?
1. září 2025
Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku filmařů. Připomeňme si v tomto kvízu několik vybraných kousků, pojednávajících o odvěkém lítém boji mezi študáky a kantory.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.