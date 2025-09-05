Kvíz:
Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd?
5. září 2025
Před šedesáti lety, úplně přesně 1. září 1965, vznikla v Londýně skupina Pink Floyd. Z původně undergroundového tělesa, tvořící hudební ekvivalent psychedelických tripů, se postupem času stala jedna z největších rockových kapel všech dob. Počítáte-li se mezi její znalce a ctitele, vyzkoušejte si následující kvíz.
