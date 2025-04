Napsat o filmu Vyšehrad Dvje, že vstupuje do kin, by asi nebylo přesné. Fotbalista Lavi se totiž na filmová plátna doslova řítí a s ním i vlna nečekaného a drsného humoru, který celou sérii okolo zhýralého talentu českého fotbalu rámuje. Před návštěvou kina si můžete vyzkoušet, co všechno si o Vyšehradu pamatujete.