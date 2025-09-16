Kvíz:

Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda

16. září 2025

Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar za režii snímku Obyčejní lidé. Zopakujme si nejvýznamnější Redfordovy role v následujícím kvízu.

Otázka 1/10

Kdo ztvárnil partnerku Roberta Redforda v romantické komedii Bosé nohy v parku?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Auto

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Lada 1300

Kultura

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Ani muž, ani žena. Petr Uhlík si zahraje prvorepublikového intersexuála. (11....

Bydlení

Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?

Sarah Bollová proměnila svůj byt v New Yorku v kompletní repliku ikonického...

Revue

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Michaela Tomanová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.