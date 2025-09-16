Kvíz:
Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda
16. září 2025
Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar za režii snímku Obyčejní lidé. Zopakujme si nejvýznamnější Redfordovy role v následujícím kvízu.
