Kvíz:

Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

14. září 2025

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy plastická postava se vším všudy. V úterý 16. září si připomeneme nedožité 85. narozeniny této výrazné osobnosti českého filmu. A při té příležitosti můžete změřit své znalosti jeho rolí v následujícím kvízu.

Otázka 1/10

Jednou z prvních výrazných rolí Petra Čepka byl Ondřej v brilantním historickém dramatu Údolí včel. Podle scénáře Vladimíra Körnera jej natočil režisér

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Mobil

Apple odhalil nejtenčí iPhone a špičkové modely v zářivých barvách

iPhone 17 Pro

Bydlení

Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem

Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200...

Technet

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

„Krvavý měsíc“ vychází nad Západním břehem, při pohledu přes Negevskou poušť v...

Auto

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Škoda Epiq

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.