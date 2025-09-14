Kvíz:
Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?
14. září 2025
Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy plastická postava se vším všudy. V úterý 16. září si připomeneme nedožité 85. narozeniny této výrazné osobnosti českého filmu. A při té příležitosti můžete změřit své znalosti jeho rolí v následujícím kvízu.
