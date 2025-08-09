Kvíz:
Petr Rychlý, prachy rychlý! Co víte o kariéře čerstvého šedesátníka?
9. srpna 2025
Šedesát let právě slaví herec, jehož tvář patří k televizní zábavě od konce 90. let. Petr Rychlý získal popularitu díky reality show Rychlý prachy, aby se následně stal zásadní tváří jednoho nekonečného seriálu. Co všechno o kariéře herce, baviče a dabéra vlastně víte?
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.