Kvíz:

Petr Rychlý, prachy rychlý! Co víte o kariéře čerstvého šedesátníka?

9. srpna 2025

Šedesát let právě slaví herec, jehož tvář patří k televizní zábavě od konce 90. let. Petr Rychlý získal popularitu díky reality show Rychlý prachy, aby se následně stal zásadní tváří jednoho nekonečného seriálu. Co všechno o kariéře herce, baviče a dabéra vlastně víte?

Otázka 1/10

Petr Rychlý, prachy rychlý! Patrně až s touto hláškou si většina televizního národa všimla mladého herce a baviče. O co v reality show vysílané od roku 1998 vlastně šlo?

