Kvíz:

Neuvěřitelné čtvrtstoletí Coldplay. Jak dobře znáte slavnou kapelu?

25. srpna 2025

Letos v létě uplynulo přesně pětadvacet let od chvíle, kdy kapela Coldplay vydala své debutové album a odstartovala tak cestu od nenápadného objevu britské scény k těm největším celosvětovým hudebním jménům. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak pozorně jste tuto hvězdnou dráhu sledovali.

Otázka 1/10

Pamatujete si, jak se ona první deska, která vyšla 10. července a zahájila jednu velkou éru, jmenovala?

