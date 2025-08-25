Kvíz:
Neuvěřitelné čtvrtstoletí Coldplay. Jak dobře znáte slavnou kapelu?
25. srpna 2025
Letos v létě uplynulo přesně pětadvacet let od chvíle, kdy kapela Coldplay vydala své debutové album a odstartovala tak cestu od nenápadného objevu britské scény k těm největším celosvětovým hudebním jménům. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak pozorně jste tuto hvězdnou dráhu sledovali.
