Kvíz:
Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?
28. října 2025
Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem přispěvatelů této databáze. Ve sváteční den úterý 28. října si ho můžete znovu připomenout na kanálu Nova Cinema a pokud se řadíte mezi jeho milovníky, zkuste tento kvíz.
