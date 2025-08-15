Kvíz:
Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?
15. srpna 2025
V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se v jeho filmografii vyznáte, následující kvíz prozradí, zda tomu tak opravdu je.
