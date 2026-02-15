Kvíz:

Milovník žen a života. Máte přehled v rolích Miloše Kopeckého?

15. února 2026

V pondělí 16. února si připomeneme třicetileté výročí úmrtí Miloše Kopeckého, jednoho z našich nejvýraznějších a nejoblíbenějších herců. Bonvivána filmového plátna, televizní obrazovky i života, který mu ovšem komplikovaly ataky těžkých depresí. Herce přesného gesta, výrazu a perfektně modelované dikce se schopností jedinečné pointy. Pojďme si v rámci drobné oslavy zavzpomínat na jeho nejslavnější role.

Otázka 1/10

O co se pokouší Kopeckého alchymista v pohárce Cisařův pekař – Pekařův císař?

