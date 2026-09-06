6. září 2026
Kvíz: Milá holka a Duhová víla. Připomeňte si kariéru a život Hany Zagorové
Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hana Zagorová by se dožila osmdesáti let. Interpretka hitů jako Maluj zase obrázky, Biograf láska, Hej, mistře basů, Mimořádná linka a mnohých dalších byla držitelkou devíti ocenění Zlatý slavík a v roce 2024 dostala od vydavatelství Supraphon Diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Díky ní také český jazyk zná a používá rčení „nedělej Zagorku“. Nedělejte ji ani vy a zkuste si následující kvíz.
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