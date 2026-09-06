Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvíz: Milá holka a Duhová víla. Připomeňte si kariéru a život Hany Zagorové

6. září 2026

Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hana Zagorová by se dožila osmdesáti let. Interpretka hitů jako Maluj zase obrázky, Biograf láska, Hej, mistře basů, Mimořádná linka a mnohých dalších byla držitelkou devíti ocenění Zlatý slavík a v roce 2024 dostala od vydavatelství Supraphon Diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Díky ní také český jazyk zná a používá rčení „nedělej Zagorku“. Nedělejte ji ani vy a zkuste si následující kvíz.

Otázka 1/10

V kterém roce vydala Hana Zagorová první singl s písní Prý jsem zhýralá?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Hobby

Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník

Moderní sušička prádla šetří čas i energii a přináší pohodlí do každé domácnosti

Praha

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Budějovice

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Zprávy

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.