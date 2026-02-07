Kvíz:

Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

7. února 2026

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z Dědictví nebo nemluvný milovník koní pan Martin z Postřižin. Těmito a mnoha dalšími postavami si diváckou oblibu získal Miroslav Donutil, který 7. února oslavil 75. narozeniny. Připomenout si jeho filmografii můžete v následujícím kvízu.

Otázka 1/10

Jednou z prvních Donutilových filmových rolí byl zbojník Nikola Šuhaj v Baladě pro banditu. Která zpěvačka ztvárnila jeho milou Eržiku?

