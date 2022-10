Zuzana Maléřová: Mládím mě vedly humor Kaisera s Lábusem a moudrost Zázvorkové

Oblíbila jsem si vaši první knihu Život je kulatý, která prostřednictvím krátkých rozhovorů podává neotřelé portréty slavných českých hereckých osobností. Už jsem i bojovala s tím, abych si z ní podvědomě „nepůjčovala“ informace do svých rozhovorů. To musí být pro spisovatele pochvala, nebo ne?

Děkuji, ale jsem si jistá, že vy to nemáte zapotřebí. Nicméně to víte, že mě to těší.

Trvá mi velmi dlouho přípravná fáze, hledání cesty, často i tvaru. Pohled na prázdný papír mi nedělá vůbec dobře. A když už začnu, jsem velmi netrpělivá.