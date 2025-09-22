Apokalypsa, životní zrada a středověké pátrání. Vyšly tři české románové novinky
Zpráva posledního člověka
Hrdina románu Jiřího Peheho Theo chtěl spáchat sebevraždu – a po několika měsících v kómatu se probudí v liduprázdné nemocnici. Stejně liduprázdná, jen s pár mrtvými v ulicích, je i celá Praha.
Autor: Jiří Pehe
Nakladatel: Prostor
A jak zjistí, neboť je vášnivým pilotem a s letadlem zkoumá stále širší území včetně severu Ameriky a Afriky, je to všude stejné. Lidstvo zmizelo. Kdo to má na svědomí? Virus? Člověk? Boží zásah? Nebo snad umělá inteligence, která usoudila, že když ji lidé stvořili, teď už jsou na Zemi zbyteční? Prostě Theo zůstal na planetě zcela sám – s jedinou (očekávatelnou) výjimkou.
Kterak politolog Jiří Pehe ve své knize nestrávil Václava Klause
Naštěstí jako elektroinženýr dokáže zprovoznit generátory a dokonce si na Sicilii, kde najde nový domov, postaví malou vodní elektrárnu. A do jeskyně nedalekého ostrova začne shromažďovat umělecké i vědecké poklady – i když bůhví pro koho. Pehe nezapře svou profesi, jeho kniha je kombinací románu a politologické studie, značnou část knihy tvoří znepokojivé úvahy o smyslu dějin a osudu naší civilizace. Až z toho občas mrazí.
Když na horách svítá
Nikdy, nikdo a nic nás nesmí rozdělit, slíbily si už v dětství čtyři kamarádky Helena, Marie, Adéla a Eva, hrdinky knihy Kláry Mandausové. A přece se to stane, vřelé přátelství vystřídá nepochopení.
Autorka: Klára Mandausová
Nakladatel: Ikar
Každá je jiná, každou formovalo jiné zázemí i životní zkušenosti. Když se ve třetí časové rovině příběhu jako čtyřicátnice sejdou (první dvě se odehrávají, když jim bylo třináct a osmnáct let), mají za sebou životní úspěchy i nezdary, řešení trablů s láskou i nesnází rodinných – ale teď hlavně musí vyřešit svůj vzájemný vztah, aby dostály dávnému slibu.
Ke spokojenému vztahu potřebujete vlnění okolo přímky, říká spisovatelka
Místy je to docela napínavé. Příběh Kláry Mandausové je romantický a chvílemi i hloubavý, v podstatě je to taková kultivovaná červená knihovna. Ale docela dobře se čte.
Pastvina sivých koní
Martin Nesměrák situoval svůj román do dávné minulosti, do doby vlády krále Přemysla Otakara I., a na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, kde byl právě vybudován mohutný královský hrad Landštejn.
Autor: Martin Nesměřák
Nakladatel: MOBA
A začíná to dramaticky – kdosi zavraždil skupinu prospektorů, kteří v okolí pátrají po vzácných kovech. Tragédii přežil malý chlapec, kterého v lese objeví hlavní postava knihy, královský voják Sigibert. O život však jde i moravskému markraběti Vladislavovi, který do kraje zavítá, aby se v hlubokých hvozdech bavil lovem.
Tyhle detektivní prvky jsou nedílnou, ale nikoli jedinou přitažlivou složkou obsáhlého příběhu, v němž se dozvíme hodně o životě tehdejších svobodných sedláků, vojáků i královských úředníků. A přirozeně nechybí ani padouch.
