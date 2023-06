České zlozvyky mají vyjít knižně, organizátorka vyhlásila finanční sbírku

Šedá, která je někdy označována za sociální architektu, se dlouhodobě věnuje projektům na rozhraní různých uměleckých forem a společenského aktivismu. Často pracuje s jednotlivci i velkými skupinami lidí, jejich vztahy a stereotypy.

Národní sbírka zlozvyků vznikla jako součást jejího projektu Celej von u příležitosti loňského 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela.

Když Šedá přemýšlela o tom, jak Mendelův odkaz uchopit a přiblížit jeho osobnost současným lidem, zjistila, že nebyl jen vědec, meteorolog nebo včelař, ale také silný kuřák. Dokonce po něm zbylo několik propálených ubrusů. Poté začala s dalšími spolupracovníky v různých prostředích a komunitách sbírat individuální, rodinné, profesní či zákaznické zlozvyky.

Můj děda mi na každé návštěvě pouští hudbu, kterou chce na pohřbu, a ptá se, jakou chci já. Olda, 12 let

Sdílení zlozvyků podle Šedé pomáhá lidem najít k sobě cestu, otevřít se komunikaci a pochopit jiný úhel pohledu.

„Taky jsem možná společným sdílením zlozvyků posílila několik manželství, protože po oboustranné sprše zlozvyků vždy došlo k nějakému vyznání lásky. Ale to hlavní, co jsem viděla a co si odnáším ze sběrů, je utvrzení v tom, jak málo spolu mluvíme, jak málo víme o ostatních a jak málo nás to často zajímá,“ uvedla Šedá na Facebooku.

Kolekce má nyní zhruba 30 tisíc položek. Ve sbírce se objevuje třeba přehnané i nedostatečné uklízení, brzké i pozdní příchody na schůzky, pití sójové omáčky, přehrabování popelnic, ale také například česání chlupů na nohou nebo oslovování manžela příjmením.

Ve sbírce se také projevují radikální rozpory mezi Čechy v názorech na správné opékání špekáčků nebo umisťování toaletního papíru na držák.

Do sbírky se zapojily i děti, které poukazují třeba na zlozvyky učitelů, rodičů a dalších příbuzných. Jeden z dětských přispěvatelů ale hodnotil jako zlozvyk i to, že prezidenti mají zpravidla jen černá auta.