Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

Tomáš Šťástka
  14:08aktualizováno  14:29
V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih vydávali exilové autory ve svém nakladatelství Sixty Eight Publishers. Na síti X to uvedla česká diplomatka Šárka Ponroy-Vamberová z konzulátu v Torontu.
Manželé a spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová v roce 1994. „Josef...

Manželé a spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová v roce 1994. „Josef Škvorecký mě vlastně jako spisovatele objevil. Díky němu jsem měl velmi hladký rozjezd kariéry.” | foto: Dan MaternaMAFRA

Spisovatelé Josef Škvorecký a jeho manželka Zdena Salivarová přiletěli 19. září...
Spisovatelka Zdena Salivarová na snímku z roku 1991.
Spisovatelka Zdena Salivarová
Spisovatel Josef Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová na snímku z roku 2001 v...
12 fotografií

„V dnešních brzkých ranních hodinách v torontské nemocnici dobojovala svůj statečný boj paní Zdena Salivarová Škvorecká,“ uvedla v pondělí na sociální síti diplomatka Ponroy-Vamberová.

Salivarová žila v zámoří od roku 1969, kdy se spolu s Josefem Škvoreckým rozhodli nevrátit zpět z cesty po Spojených státech amerických. Manželé se následně usadili v Kanadě v Torontu, kde v roce 1971 založili exilové vydavatelství Sixty Eight Publishers (psáno i jako ‘68 Publishers – pozn. red.). V něm manželé vydávali exilové a samizdatové československé autory. Salivarová zde měla na starosti kompletní redakci děl i jejich grafické zpracování. Prvním takovým počinem byl Škvoreckého román Tankový prapor (1971); celkem zde vydali téměř 230 knih. Místo pravých jmen uváděli v tiráži jména svých literárních postav či fiktivní jména inspirovaná komunistickými politiky (Vasila Bilaková).

Prozaička a překladatelka z francouzštiny, která před emigrací studovala dramaturgii v Československu na FAMU, pocházela z komunisty perzekvované rodiny pražského knihkupce a nakladatele Jaroslava Salivara. Jako zpěvačka a herečka působila v pražské Laterně magice a divadle Paravan.

Snílek i cynik. Spisovatel Josef Škvorecký se narodil před 100 lety

Sama jako spisovatelka debutovala v roce 1968 povídkových triptychem Pánská jízda, kterým polemizovala s Kunderovými Směšnými láskami. Nejznámějším románem je však k režimu kritické dílo Honzlová (1972) o nezlomné tanečnici; autorka do něj ukryla autobiografické prvky. Jejími dalšími počiny byly novela Nebe, peklo, ráj (1976) a román Hnůj země (1994) zabývající se tématem emigrace. Některá její díla byla i zfilmována.

Manželé byli zbaveni československého občanství, do rodné země se mohli vrátit až po sametové revoluci. V devadesátých letech se jim zde dostalo četných poct, včetně Řádu Bílého lva III. třídy za zásluhy o českou literaturu ve světě. Nadále však žili v Kanadě. Činnost legendárního nakladatelství ukončili k roku 1993.

Salivarová od devadesátých let opět publikovala v tuzemských periodikách, psala do Lidových novin, Literárních novin i Respektu. Musela se potýkat i se zveřejněním jména v tzv. Cibulkových seznamech, StB si ji vedla od roku 1958. Salivarová však u soudu dosáhla vymazání se seznamu agentů. Svou zkušenost následně popsala v antologii Osočení, která vyšla právě v Sixty Eight Publishers.

Josef Škvorecký zemřel v lednu 2012, jeho manželka jej přežila o více než třináct let.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

25. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  14:29

RECENZE: Nová krev, Mladá krev, všude krev. Startuje nejen další Kriminálka Anděl

50 % Premium

S podzimní televizní sezonou tradičně nastupuje premiérová várka krimiseriálů, jak nových dílů již zavedených titulů, tak původních projektů. Mezi prvními startují Kriminálka Anděl na Nově a Mladá...

25. srpna 2025

Urážka padlých filmařů! Kyjev kritizuje vystoupení Woodyho Allena v Moskvě

Světoznámý americký režisér a scenárista Woody Allen v neděli vystoupil na filmovém festivalu v Moskvě, informují ruskojazyčná média. Jeho účast na akci kritizuje ministerstvo zahraničí Ukrajiny,...

25. srpna 2025  13:57

Vymklo se to jen jednou, obhajují Coldplay svou Kiss Cam. U polibkové show zůstanou

Kapela Coldplay neplánuje omezit či zrušit svou „polibkovou show“ během koncertů. Uvedl to zpěvák Chris Martin na koncertě v anglickém Hullu. Tzv. „Kiss Cam“ právě na koncertě Coldplay odhalila před...

25. srpna 2025  12:52

„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

Irská rapová skupina Kneecap během vystoupení na hudebním festivalu Rock en Seine na předměstí Paříže opět kritizovala Izrael za válku v Pásmu Gazy. Koncert se uskutečnil navzdory námitkám židovských...

25. srpna 2025  9:30

KVÍZ: Neuvěřitelné čtvrtstoletí Coldplay. Jak dobře znáte slavnou kapelu?

Letos v létě uplynulo přesně pětadvacet let od chvíle, kdy kapela Coldplay vydala své debutové album a odstartovala tak cestu od nenápadného objevu britské scény k těm největším celosvětovým hudebním...

vydáno 25. srpna 2025

Tlak na další hit mě málem zničil. Už bych to nedovolil, vzpomíná Alvaro Soler

Premium

„Toho neznáme, od toho jsme nic neslyšeli.“ Tak zní věta, která často zaznívala na festivalu Colours of Ostrava ve spojitosti s Alvaro Solerem. Stačilo ale pár sekund, co vstoupil s kapelou na stage...

24. srpna 2025

GLOSA: Vladimir 518 a 7krát3 ví, jak propojit dospívání s táhnoucím se sýrem

Naléhavý tón a přesvědčivé frázování Vladimira 518 versus nadsázka a výšky zpěváka Štěpána Hebíka známého jako 7krát3. Poprvé jsem tuto nezvyklou kombinaci zaregistroval předloni, když se oba umělci...

24. srpna 2025  12:10

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

vydáno 24. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským Oscarem

80 % Premium

Mezi sedm finalistů studentského Oscara se ve své kategorii probojoval Vlček, jímavý animovaný film posluchače FAMU Philippa Kastnera, jenž čistou kresbou beze slov vypráví o pošetilé touze po...

23. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Alice Nellis si zkouší krimi. Volá do akce Mladou krev

Herce Simonu Lewandovskou, Julii Issu, Samuela Tomana a Adama Ernesta svedl dohromady seriál Mladá krev, který startuje na streamovací službě prima+ týden před vstupem na obrazovku Primy.

23. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.