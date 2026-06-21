Drakuličová zahájila svou spisovatelskou kariéru koncem 70. let po studiu komparativní literatury a sociologie na Záhřebské univerzitě. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, ale také pádem komunismu, vzestupem nacionalismu a válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie.
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Spolu s Dubravkou Ugrešičovou a dalšími autorkami se Drakuličová na počátku 90. let stala terčem misogynních a nacionalistických útoků. Zklamaná, že nenašla více zastání, odešla žít do Švédska, do Chorvatska se ale později vracela.
Její díla vycházela ve více než dvaceti jazycích. Čeští čtenáři se mohli seznámit na příklad s její esejistickou knihou o každodenním životě žen za železnou oponou Jak jsme přežili komunismus nebo s esejistickou knihou Café Evropa o východoevropské životní zkušenosti.