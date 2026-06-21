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Zemřela Slavenka Drakuličová, jedna z nejpřekládanějších chorvatských autorek

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  13:56
V sobotu zemřela v 76 letech spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Patřila mezi nejvíce překládané chorvatské autory. Její knihy jako román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii vycházely i v češtině. Informoval o tom web deníku Jutarnji list, s nímž rodačka z přístavního města Rijeka spolupracovala.

Slavenka Drakuličová a Tariq Ali vystoupili v diskusi s názvem Vkus muže, která se konala v rámci Festivalu spisovatelů Praha. (3. června 2008) | foto: ČTK

Drakuličová zahájila svou spisovatelskou kariéru koncem 70. let po studiu komparativní literatury a sociologie na Záhřebské univerzitě. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, ale také pádem komunismu, vzestupem nacionalismu a válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie.

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Spolu s Dubravkou Ugrešičovou a dalšími autorkami se Drakuličová na počátku 90. let stala terčem misogynních a nacionalistických útoků. Zklamaná, že nenašla více zastání, odešla žít do Švédska, do Chorvatska se ale později vracela.

Její díla vycházela ve více než dvaceti jazycích. Čeští čtenáři se mohli seznámit na příklad s její esejistickou knihou o každodenním životě žen za železnou oponou Jak jsme přežili komunismus nebo s esejistickou knihou Café Evropa o východoevropské životní zkušenosti.

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