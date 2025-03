Autorka knižní série Upíří deníky Lisa Jane Smithová zemřela ve věku 66 let. (27. března 2025) | foto: theljsmith.com

„Lisa Jane Smithová z Danville v Kalifornii zemřela pokojně v sobotu 8. března 2025 po dlouhém boji s nemocí,“ uvedl oficiální web autorky. Její partnerka Julie Divolová a sestra Judy Cliffordová pro The New York Times uvedly, že deset let trpěla mnohačetnými následky vzácného autoimunitního onemocnění.

„Lisa byla laskavá a jemná duše, jejíž genialita, kreativita, houževnatost a empatie prozářily životy její rodiny, přátel i fanoušků. Budeme na ni vzpomínat pro její nápaditost, průkopnickou roli v oblasti nadpřirozené fikce a její velkorysost, vřelost a srdečnost, a to jak na stránkách, tak mimo ně,“ vzpomíná na Smithovou text na webu.

Z více než 29 knih, které během své kariéry napsala, ji nejvíce proslavila série Upíří deníky, později adaptovaná do populárního televizního seriálu, a série Noční svět. Napsala také trilogie Tajný kruh, Temné vize a Zakázaná hra a knihy Divoký svět, Noc slunovratu a Srdce statečnosti.

Ve smutečním oznámení se dále píše, že romány Smithové nejen bavily, ale také nabízely útěchu a inspiraci, díky čemuž se stala milou společnicí čtenářů po celém světě.

Nadpřirozená romance pro mládež Upíří deníky se soustředí na milostný trojúhelník populární středoškolačky Eleny Gilbertové a dvojice upířích bratrů Stefana a Damona Salvatorových. Smithová podepsala smlouvu se společnosti Alloy Entertainment a dala tak vzniknout jednomu z nejpopulárnějších seriálů tohoto žánru.

Seriál odstartoval v roce 2009 a trval osm sezón. Do roku 2014 se knižní série Upířích deníků prodalo více než pět milionů výtisků, ale Smithová už autorizovanou verzi nepsala - společnost Alloy Entertainment ji v roce 2011 propustila kvůli tvůrčím neshodám.

Byla proto nahrazená „ghostwriterem“ k dokončení závěrečných šesti knih, na obálkách bylo ale nadále uvedené její jméno. Podle článku The New York Times v roce 2012 časopisu Salt Lake prozradila, že její propuštění pomohlo zmrzačit a nakonec úplně zničit její výtvor.