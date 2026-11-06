Co všechno chrání armáda? Hranice, území a stát – nebo také způsob života, paměť a důstojnost každého z nás? Kniha otevírá témata, o nichž se v době klidu mluví málokdy a v době ohrožení už je na ně pozdě. Rozhovory se dotýkají války i míru, odvahy i strachu, poslušnosti i pochybností. Hledají hranici, kde končí disciplína a začíná svědomí, a ptají se, proč jsme bezpečnost tak dlouho brali jako samozřejmost. Všechna témata otevírají prostřednictvím příběhů konkrétních lidí v uniformě a také jejich rodin.
Rozhovory do knihy Svědomí poskytli například pilot nadzvukových letadel Ondřej Španko, velitel 91. skupiny informačního boje Ivo Zelinka, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, aktivní záloha a předseda skupiny dobrovolníků Team 4 Ukraine Jan Heřmánek, veterán z Afghánistánu Lukáš Hirka, ženistka Nikola Janáčková a další.
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„Co je ale ještě důležitější než celý uvedený výčet, je vůle a odhodlání bránit si všechno to, co je nám drahé. Od principů, které mnohým mohou připadat příliš abstraktní, jako jsou demokracie, svoboda, suverenita, nedotknutelnost hranic nebo spojenecká solidarita, až po konkrétní věci, které jsou srozumitelné každému, jako jsou lidé, místa nebo způsob života, které máme rádi a nechceme o ně přijít,“ píše v předmluvě prezident republiky Petr Pavel.
„Na začátku nestál ani tak zájem o armádu jako spíš o společnost a její odolnost. A taky o budoucnost našich dětí. Pátým rokem je pár set kilometrů od našich hranic válka. A ačkoli stále věřím, že k ničemu nedojde, jsem přesvědčená, že je potřeba věnovat se odolnosti společnosti a posílit obranyschopnost státu už jen pro to pověstné odstrašení,“ říká jedna z autorek Pavlína Saudková.
„Chtěly jsme přiblížit armádu společnosti, strhnout z ní často omílanou nálepku ‚zelené gumy‘ a přinést jiný pohled na práci vojáků. Díky rozhovorům jsme si ale samy začaly pokládat otázku: Kde je to naše svědomí? Děláme pro naši vlast dost?“ doplňuje Jana Brázdilová.
Na otázku, co by měl čtenář po dočtení udělat jako první, se autorky shodují: seznámit se s příručkou 72 hodin – a hlavně o odolnosti mluvit. „Zažíváme jakousi společenskou slepotu a hluchotu, hlavně si nepřipouštět to ošklivé, to, z čeho máme strach. Ale je třeba dívat se realitě do očí, mluvit s okolím i s dětmi,“ říká Jana Brázdilová.
Autorky přitom nechtějí vyvolávat paniku. „Připravenost není projev strachu, ale svědomí: vědomí odpovědnosti vůči sobě, svým blízkým a zemi, ve které žijeme. Nenabízíme jednoduché uklidnění. Chceme otevřít debatu a nabídnout svědomí místo lhostejnosti,“ píší v úvodu knihy.