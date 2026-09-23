Připomenete na úvod, kdo byl Václav Morávek?
Neuvěřitelný pistolník! Něco mezi Jamesem Bondem a Johnem Wickem. Muž se dvěma pistolemi a vlajícím pláštěm, který v prosinci 1941 v přestřelce v Karlově ulici na gestapáky vystřílel neskutečných 200 ran. Kdyby takového hrdinu měli Američané, je o něm už deset hollywoodských filmů. Ian Fleming by si agenta 007 nemusel vymýšlet. Mohl ho napsat podle Morávka, spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem tvořili legendární odbojovou skupinu Tří králové.
Proč se o něm film už dávno netočí?
Námět a scénář je hotový, takže uvidíme.
Dospíval jsem před listopadem 1989 a o Morávkovi jsem ve škole nikdy neslyšel. Proč nám ho tehdy učitelé tajili?
Moc se o něm nemluvilo, protože byl členem odboje řízeného z Londýna, a tak se komunistům nehodil. Měli jsme oslavovat Julia Fučíka, západní odboj byl účelově znevažován. Je třeba být spravedlivý a připomínat si oba odboje.
Prý nebojujeme, švejkujeme, chceme přežít za každou cenu. Totalitní režimy ale takový obraz vytvářely úmyslně. Protože kdo se považuje za slabého, ten slabý je.
Pavel Černýautor knihy Škpt. Václav Morávek a lidé kolem něj
Na morávkovské téma je to vaše už třetí kniha. První byla románové ztvárnění na základě historických pramenů, druhá pátrání, výzkumy a rekonstrukce událostí. O čem je tahle?
I když Morávek všechny ty příběhy spojuje, nová kniha je spíš o málo známých či úplně neznámých hrdinech. A taky o paravýsadku Anthropoid vyslaném z Británie s posláním zlikvidovat Heydricha. Objevují se tam především lidé, se kterými odbojáři spolupracovali. I ti, kteří Morávka zradili, a ti, co po něm pátrali a snažili se ho dopadnout.
Nepíšu o hrdinech z čítankového světa, protože život není černo-bílý. Naši lidé spolupracující s Němci se často stávali pomocníky odboje, zvlášť složité to měli prvorepublikoví policisté.
V čem?
Po okupaci byli ke spolupráci s nacisty přímo určeni. Dělali to s nadšením menším či větším. A jejich příběhy byly často zamotané a křivolaké. Příkladem mohou být Bedřich Linhart a Jaroslav Panenka. Ti, kteří Morávkovi zachránili život.
Pavel Černý (58)
Jak?
V květnu 1941 se za dramatických okolností podařilo dvěma ze Tří králů uniknout z konspiračního bytu v pražské ulici Pod Terebkou. Morávek s radistou Františkem „Ferrym“ Peltánem sjeli po drátěné anténě z okna ve druhém patře a gestapo na místě dopadlo jen Josefa Mašína. Peltán byl vlastně čtvrtý ze Tří králů, podobně jako Tři mušketýři byli vlastně čtyři. Gestapo se na druhý den vydalo do ústavu choromyslných v Kateřinkách, kde Peltán pracoval jako úředník.
On se tam pochopitelně nevrátil, ale z dosud neznámého důvodu se tam vydal Morávek. Ocitl se tedy v obklíčení. Linhart s Panenkou byli na místě coby kriminalisté přidělení pro spolupráci s gestapem. Morávka poznali – a namísto zatčení jej prohlásili za kolegu kriminalistu a pod touto legendou jej z uzávěry vyvedli. Ještě zajímavější jsou ale jejich následné osudy.
Vyprávějte.
Linhart sice původně ochotně spolupracoval s nacisty, ale postupně se stále víc klonil k odboji. V červenci 1942 byl zatčen a po věznění na Pankráci v říjnu 1944 popraven. Panenka před Mnichovem, v řadách Stráže obrany státu, bojoval v pohraničí proti Freikorpsu. Ale v průběhu okupace se naopak stále hlouběji propadal do kolaborace. Později měl na svém kontě celou řadu odbojářů včetně Oldřicha Frolíka. Což byl člověk, který se Gabčíkovi a Kubišovi staral o zbraně.
V září 1942 ho přišli zatknout tři důstojníci gestapa. „Jen si vezmu kabát,“ řekl jim. Z kabátu pak vytáhl pistoli. Jednoho gestapáka v mžiku zastřelil, druhého těžce zranil. Ten třetí ještě stačil postřelený utéci. A Frolík pak ještě ujížděl v jejich služebním autě. Pro Němce strašný debakl a ostuda.
Jak Panenka k Frolíkovu dopadení přispěl?
Byl právě tím, který v nastražené léčce na Frolíka skáče a chytá jej. A ten nemůže použít svou nachystanou zbraň a pak je přesilou protektorátních policistů udolán. Po válce byl Panenka pro kolaboraci odsouzen a v říjnu 1948 popraven. Dokonce jsme zjistili, a to podle polohové knihy ďáblického hřbitova, kde tam jeho tělo přesně skončilo.
Ale je to stejně paradox. Dva muži zachraňují Morávkovi život. Život jednoho končí pod německou gilotinou, zatímco druhý na šibenici za spolupráci s německými okupanty. Od klávesnice počítače se nám dnes hezky posuzuje, kdo byl zrádce a kdo hrdina. Nebylo to tak jednoduché. V knize popisuju i příběhy těchto „lidí uprostřed“.
Zaznělo jméno „čtvrtého krále“, radisty Ferryho Peltána.
V knize jsou popsány jeho další úniky a přestřelky. A také jeho smrt 11. července 1942 na místě schůzky v Kinského zahradě v Praze, kde byl s Rudolfem Marešem obklíčen gestapem. Součástí knihy je odhalování záhad a boření mýtů, které občas přetrvávají. Prostudoval jsem přitom třeba pitevní protokoly, které jsem mezi prvními dostal do ruky. Pomohly mi rozptýlit nejasnosti kolem smrti parašutistů ze skupiny Silver A, Alfreda Bartoše a Jiřího Potůčka.
Který příběh je nejpodivnější?
Pátá kolona, jak si říkala skupina mladíků kolem Václava Engelmüllera. Bylo jim kolem dvaceti a chtěli vytvořit odbojovou skupinu. Zvrtlo se to ale v pitky a mejdany, na které neměli peníze. Z odbojářů se proto stali lupiči, kteří začali vykrádat peněžní ústavy. V době heydrichiády, kdy byly popravovány stovky vlastenců a celý národ se třásl hrůzou, jezdili po Praze ukradenou nadupanou fordkou a rozjížděli gangsterská přepadení přesně ve stylu Johna Dillingera. V kožených kabátech, s pistolemi v rukou přitom německy křičeli, že jde o akci gestapa.
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Byli dopadeni?
Byli neopatrní, ukradené peníze začali hned utrácet. Bankovky ale byly opálené autogenem, kterým se dostali do jednoho z trezorů. Na to je chytli a v červenci 1942 popravili. Paradox. Na pamětní tabuli pražské Kobyliské střelnice jsou mezi jmény odbojářů vlastně i gangsteři.
Další zajímavé souvislosti?
Zpracován je zde příběh tzv. Zpravodajské brigády, v listopadu 1940 založené několika skauty. Bylo jim tehdy od třinácti do šestnácti let a rozhodli se škodit Němcům. Právě po Morávkovi chtěli výcvik v diverzní činnosti. Nasměroval je ke zpravodajské činnosti, ve které byli velmi úspěšní. Po Morávkově smrti v březnu 1942 se Zpravodajská brigáda rozrůstá na stovky členů. Sháněli důležité informace a předávali je do Británie. Tisíce zpráv!
Díky důslednému prověřování nebyli jako jedna z mála odbojových skupin infiltrováni gestapem. Činnost Zpravodajské brigády gradovala za Pražského povstání, které si bez ní nelze představit. Těch několik set mladých, dobře organizovaných bojovníků sehrálo v květnu 1945 klíčovou úlohu.
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Tedy relativně neznámá kapitola českého skautingu?
Přesně tak. Zpravodajská brigáda se během povstání propojila s paraskupinou Platinum-Pewter, která udržovala spojení s Londýnem. Jejím členem byl radista Jaromír Nechanský, který po únoru 1948 organizoval odboj proti komunistům. V červnu 1950 byl oběšen.
Historie nezná „kdyby“, ale představme si, že by se února 1948 dožil i Morávek.
Myslím, že by se komunistům postavil taky. Pokud by to vůbec stihnul, v nové totalitě by totiž nejspíš byl jedním z prvních zatčených.
Vraťme se k Pražskému povstání. Měla na něj nějak vliv skupina Tří králů?
Těžko spekulovat, ale Josef Mašín těsně před okupací v březnu 1939 sebral spoustu zbraní a výbušnin z kasáren v Ruzyni a ukryl je do řady skrýší. A právě na konci války, za povstání, se pak tyhle sklady velmi hodily. Vybrat kasárny Mašínovi pomáhal Josef Líkař, zbrojíř a výrobce legendárních výbušných zařízení, která odboj používal. Včetně bomby, která v prosinci 1940 explodovala na nádraží v Berlíně. Cílem byl velitel SS Heinrich Himmler, výbuchu bohužel unikl.
Řadu věcí jste vypátral, ale co zůstává záhadou?
Třeba kde a jak vlastně skončil Paul Thümmel, dvojitý agent nacistického Abwehru a československé vojenské zpravodajské služby. Tedy, byl skutečně popraven 20. dubna 1945 v Terezíně? Československá Státní bezpečnost tomu totiž vůbec nevěřila. Po Thümmelovi opakovaně pátrala až asi do roku 1970. V zahraničí jsem našel pravděpodobnou Thümmelovu vnučku, která mi dala fotky své babičky s neuvěřitelným osudem.
Právě tato žena na začátku iniciovala propojení Thümmela s československými zpravodajci, kteří po okupaci odešli do Británie a přes Morávka později Thümmela řídili. A pak se tato záhadná Lydie pohybuje mezi asi šesti různými tajnými službami! Neuvěřitelná a velmi spletitá story.
Co pro vás bylo nejpřekvapivější?
V kolika příbězích se objevuje jméno herečky Lídy Baarové. Jen namátkou, chodila na večírky právě té gangsterské skupiny Pátá kolona, kde alkohol tekl proudem a šňupal se kokain.
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Milenka nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse byla propojená s odbojem?
Ano, ale to není všechno. S Baarovou to táhnul i Jaroslav Ženatý, prvorepublikový kriminalista, který se stal spojkou mezi gestapem a českou policií. Ženatý byl mimochodem tím úplně prvním na místě útoku parašutistů na Heydricha v té libeňské zatáčce. Když si v půli války uvědomil, že se to pro Německo nevyvíjí dobře, začal si dělat kontakty v odboji.
Gestapo to zjistilo, uneslo ho. A v konspiračním bytě se z něj několik dnů snažilo dostat, co ví. Němečtí agenti se přitom vydávali za odbojáře. Ženatý skončil v Terezíně, kde jen velkou náhodou přežil. Po válce stíhal německé zločince, ale sám byl obžalován pro kolaboraci s Němci. Zase paradox.
Zpět k Morávkovi. Fascinují nás vymyšlené příběhy Sedmi statečných nebo třeba Chucka Norrise, ale naše skutečné hrdiny skoro neznáme.
O Morávkovi je to už moje třetí kniha, závěr trilogie. Po léta se šířilo, že jsme slabý národ. Prý nebojujeme, švejkujeme, chceme přežít za každou cenu. Totalitní režimy ale takový obraz vytvářely úmyslně. Protože kdo se považuje za slabého, ten slabý je.
Avšak není to pravda, hrdinů máme spoustu. Tou knihou jsem chtěl pomáhat narovnat naši pochroumanou páteř. Lidé tenkrát chtěli bojovat, postavit se Němcům. Existovaly stovky málo známých či dokonce bezejmenných hrdinů odboje, bez kterých by Morávek a další známější odbojáři vůbec nemohli fungovat. A já jsem se tu snažil aspoň části z nich vrátit jména a tváře.