Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

Autor: ,
  13:50
Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku, která udržovala českou literaturu při životě léta poté, co sovětské tanky převálcovaly období politického uvolnění v Československu. Manželka spisovatele Josefa Škvoreckého zemřela před týdnem v Kanadě, bylo jí 91 let. Deník ji připomíná v obsáhlém nekrologu.
Spisovatelka Zdena Salivarová na snímku z roku 1991.

Spisovatelka Zdena Salivarová na snímku z roku 1991. | foto: Profimedia.cz

Manželé a spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová v roce 1994. „Josef...
Spisovatelé Josef Škvorecký a jeho manželka Zdena Salivarová přiletěli 19. září...
Spisovatelka Zdena Salivarová
Spisovatel Josef Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová na snímku z roku 2001 v...
16 fotografií

Název nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které Salivarová s manželem a spisovatelem Josefem Škvoreckým založila po odchodu do exilu v Torontu, odkazuje právě na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, připomíná prestižní deník.

List The New York Times popisuje Salivarovou jako talentovanou spisovatelku, zpěvačku a herečku, která se ocitla ve stínu slávy svého manžela Josefa Škvoreckého, spisovatele, jenž ve svých románech líčil osudy jednotlivců čelících tyranii komunistického režimu. Zařadil se tak mezi nejvýznamnější spisovatele druhé poloviny 20. století po boku Václava Havla a Milana Kundery, píše The New York Times (NYT). Byla to však právě Salivarová, kdo nenápadným způsobem sehrál klíčovou roli v úspěchu všech tří spisovatelů, míní deník.

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

Vydávala totiž jejich díla a tituly mnoha dalších autorů poté, co se Škvoreckým v roce 1971 založili exilové nakladatelství v jednopokojovém bytě v Torontu, kde se po sovětské invazi usadili. Manželé o několik let později nakladatelství přesunuli do kancelářských prostorů ve městě. V době ukončení činnosti Sixty-Eight Publishers v roce 1993 měl pár na kontě 227 vydaných knih od desítek exilových a undergroundových spisovatelů, píše NYT.

Zatímco Škvorecký vyhledával autory, Salivarová vedla celý provoz, sázela knihy, nosila je na poštu a někdy je zdarma posílala domů za železnou oponu. „V jednom bodě dělala téměř vše - sazbu, grafiku, najímala lidi, kteří dělali obálky,“ vzpomínal v minulosti překladatel Škvoreckého díla Paul Wilson v rozhovoru. „Byla tam pořád. Přicházela brzy a zůstávala dlouho,“ dodal Wilson.

Salivarová obětavě odložila vlastní nadějnou literární kariéru, aby udržela chod nakladatelství, píše NYT a připomíná její román Honzlová, který se po vydání v roce 1972 těšil příznivým recenzím. Román s autobiografickými prvky vypráví příběh nekonformní mladé ženy v pěveckém sboru, která se dostane do střetu s totalitním režimem. Zatímco v Sixty-Eight Publishers vyšla čtyři vydání Honzlové, kniha byla v komunistickém Československu zakázána stejně jako tvorba Škvoreckého.

Přesuňme ostatky manželů Škvoreckých k nám, nabízí Josefovo rodiště Náchod

V 60. letech Salivarová tři roky studovala scenáristiku na FAMU, kde tehdy vyučoval Kundera. Salivarová podle NYT uvedla, že ji Kunderovo misogynní pojetí ženských postav „vyprovokovalo“ k napsání sbírky povídek Pánská jízda, která vyšla v roce 1968. Během této dekády si také zahrála v několika filmech režisérů československé nové vlny. Na období Pražského jara Salivarová podle NYT později vzpomínala jako na „zlatý věk, nejlepší období mého života“.

Poslední rozloučení se Salivarovou se uskuteční úterý v úzkém kruhu v Torontu, kde spisovatelka 25. srpna zemřela. Později by měly být ostatky Salivarové i jejího zesnulého manžela Josefa Škvoreckého převezeny do České republiky.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku, která udržovala českou literaturu při životě léta poté, co sovětské tanky převálcovaly období...

1. září 2025  13:50

RECENZE: Obři proti monstrům. Helloween na novém albu vykročili s novou energií

Premium

Němečtí speed metaloví matadoři Helloween se hlásí s druhým albem v sedmičlenné sestavě s navrátilci Kaiem Hansenem a Michaelem Kiskem. Proti bezejmennému předchůdci, s odstupem času trochu ztuha...

1. září 2025

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

1. září 2025  12:12

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

1. září 2025  9:40

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Kabát v záři ohňů i Wanastowky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  16:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

vydáno 31. srpna 2025

Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Premium

Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.