GLOSA: Kterak na Jacksona vystrčili zadek a Trumpa vyhodili z jeho vlastního hotelu

Některé se už staly popkulturním rodinným stříbrem. Třeba když Jarvis Cocker, frontman Pulp, nemohl vystát kýčovité, naduté a mesiášské vystoupení Michaela Jacksona na udílení cen Brit Awards 1996, takže se rozhodl jednat. Vběhl zezadu na pódium, zvedl košili, vyšpulil zadek směrem k Jacksonovi a rukama naznačoval, že odhání smrádek. Byla z toho tenkrát velká aféra a zatímco britský bulvární tisk stranil Michaelu Jacksonovi, seriózní hudební časopisy byly na straně Jarvise Cockera a Liam Gallagher, frontman Oasis, navrhoval, aby byl zpěvák Pulp za svůj kousek vyznamenán Řádem britského impéria.
Tyto a mnohé další příběhy, v nichž figurují The Cure, Ministry, Duran Duran, Pink Floyd, Queen a mnozí další Eduard Svítivý sebral a shrnul v knize Zasuň džeka, vyhul zesík. Předkládá je čtenáři živým, autentickým jazykem, přesně odpovídajícím rozverné nátuře protagonistů. Ostatně ani sám Svítivý nebyl ušetřen bolavého střetu s rockerským způsobem života. V kapitole Masakr Na Kovárně v Braníku vzpomíná, jak dopadl jeho pokus pořídit rozhovor s kapelou Tři sestry. Psal se rok 1990 a tahle parta, co se konzumace alkoholů týče, byla v zenitu. A když Luděk Pallat zvaný Nikotýn v jedné chvíli zvídavému Eduardu Svítivému nakázal, že za každou položenou otázku si s kapelou musí dát panáka, nezbylo dychtivému žurnalistovi než kapitulovat a podvolit se. Následky, jak autor knihy přiznává, byly druhý den velmi krušné.
Skvělá je rovněž historka, jak Rolling Stones v roce 1989 zametli s nadutým Donaldem Trumpem, který si dle svého zvyku chtěl sebestředně přisvojit pořádání koncertu Stones, který se shodou okolností konal v jednom z jeho hotelů. Ač kapela trvala na tom, že nikde v souvislosti s tímto vystoupením nesmí figurovat jeho jméno - a stálo to tak i ve smlouvě - Trump pochopitelně nic z toho nebral na vědomí a tvářil se, že vystoupení zařídil on. To už vybuchl i jinak stoicky klidný Keith Richards, na pomoc proti Trumpovým bodyguardům přispěchali i bedňáci kapely a došlo k památnému momentu, kdy byl Donald Trump vyhozený ze svého vlastního hotelu. Inu, skutečný rock and roll není dobré brát na lehkou váhu.