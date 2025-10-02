Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech

Autor: ,
  9:37
Nový román Rozcestí krkavců z oblíbené série Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se objevil v těchto dnech na pultech tuzemských knihkupectví. Kniha považovaná v žánru fantasy za jednu z událostí roku vychází v překladu Stanislava Komárka s tradičními ilustracemi Jany Komárkové. Román líčí příběh teprve osmnáctiletého Geralta z Rivie na cestě stát se kultovním zaklínačem.
Henry Cavill ve třetí řadě seriálového Zaklínače

Henry Cavill ve třetí řadě seriálového Zaklínače | foto: Netflix

Andrzej Sapkowski nemohl tušit, že se díky zcela originálním povídkám a o něco...
Andrzej Sapkowski
Zaklínač: 4. řada
Freya Allan ve čtvrté řadě Zaklínače
16 fotografií

Série o zaklínači se stala celosvětovým fenoménem, který byl přeložen do více než 40 jazyků, přičemž od roku 1986, kdy vyšla první povídka, se prodalo více než 30 milionů knih. V novince budoucí hrdina teprve začíná chápat tíhu svého osudu.

Geralt opouští domovskou tvrz Kaer Morhen a vydává se na cestu, na které potkává nestvůry, zrádce, nové přátele i známé tváře, ale také se setká s lidským opovržením zaklínači. Rozcestí krkavců je po deseti letech novou knihou ze zaklínačského světa a její vydání je podpořeno koordinovaným světovým vydáním.

„Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta. Zažijí s ním zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu,“ uvedl Sapkowski.

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Hlavní hrdina Geralt z Rivie se objevil v Sapkowského osmi knihách, mnoha povídkách, videohrách od CD Projekt Red a v seriálu od Netflixu, v němž ztvárnil hlavní roli Henry Cavill. Příběh nabízí politické intriky, folklór, filozofická témata a dobrodružství.

Sedmasedmdesátiletý Sapkowski je pokládán za jednoho z nejlepších autorů fantasy. Autora s přezdívkou „polský Tolkien“ proslavila především knižní série Zaklínač o nájemném lovci nestvůr Geraltovi z Rivie. Jako jedné z nemnoha středoevropských literárních postav se mu podařilo probojovat do hlavního proudu globální popkultury. Čeští čtenáři znají jednotlivé díly ságy pod názvy Stříbrný meč, Věčný oheň, Meč osudu, Krev elfů nebo Paní jezera. V češtině vyšla také Sapkowského Husitská trilogie. Tato historická fantasy se odehrává v období husitských válek, především ve Slezsku a Čechách. Sapkowski v ní uplatňuje hlubokou znalost historických reálií, v příběhu vystupuje mnoho historických osobností z tehdejšího Slezska, Uher a Polska.

Žijící legenda světové fantasy literatury píše i povídky, recenze, komentáře a fejetony, zejména pak do polských fantasy časopisů. V březnu 2020 přijel spisovatel po deseti letech znovu do Prahy na festival Svět knihy, jezdívá také na literární akce do Ostravy.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

2. října 2025  9:37

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
