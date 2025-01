RECENZE: Česká Duna? Sci-fi X-Tal nabídne putování skládkou a pouštěmi rzi

Je to už tři a půl roku, co se v knihkupectvích objevila obálka s tetovanou tváří odkudsi z hlubin temného vesmíru. Spisovatel Jakub Hussar tehdy v nakladatelství Argo vydal první knihu dvoudílné sci-fi ságy s poněkud podivným názvem 0 Tu.

V kritiky vychvalovaném díle dal čtenářům poprvé možnost přistát na půdě skládkou zanesené planety Coraab a pozval je do promyšleného světa, který v hlavě cizeloval přes dvacet let. Knihy tehdy doplnila propracovaná grafika a ambientní hudba ve formě QR kódů, která měla pomoci navodit atmosféru dalekého vesmíru.

Po úspěchu obou dílů 0 Tu (dočkaly se i audioverze) nabídl Hussar koncem loňského roku další román. Koho tedy zaujal příběh první „Paní Těžby“ jménem Tal Kusa-Gammah, neměl by váhat. Co se zmíněného přistání na Coraabu týče, teprve teď čtenář pozná, co je podivná planeta zač. Předtím totiž autor většinu času sledoval očima hlavní hrdinky strastiplný let několika národů za vysněným cílem, kde hodlaly z nekonečné skládky těžit suroviny.

Na Coraabu se odehrával až závěr knihy. V novince X-Tal (která je graficky stejně vyvedená jako její dvě předchůdkyně a vedle doprovodné hudby nabídne i mapy či rodokmen) se posouváme o pět generací dále. Přeživší národy si už zvykly na nehostinné klima a spolupracují s původními obyvateli. Desetiletí nejrůznějších svárů však zapříčinily postupný úpadek technologií i dávných nauk, a to včetně ikonického tetování pohyblivých hadů, tedy jednoho ze symbolů kultury z hvězd.

Hlavním hrdinou knihy je tentokrát muž, mladík Tal Makard, opět z vládnoucí rodiny, a tedy potomek slavné Tal Kusa-Gammah. Jako druhorozenému synovi mu titul Pána Těžby patrně nepřipadne, a tak svůj čas tráví samotářsky mimo hlavní město X-Tal. Osud jej však zavede do centra dění, když si ho jeho k vládě nastupující bratr vybere jako správce megalomanské stavby, která má zdejší civilizaci zachránit. Makard se tak vydává na dalekou cestu k pětici hor, kde vzniká monstrózní hráz. Ta by měla zabránit sesuvu skládky, aby zde jeho národ mohl vytěžit bohaté ložisko. Nezodpovědný mladík svou úlohu přijme doslova z donucení a jeho život se navždy změní.

Kniha X-Tal navazuje na předchozí Hussarův dvoudílný počin nazvaný 0 Tu.

Podobně jako v 0 Tu ani v X-Tal autor čtenáře nešetří. Od prvních stran se vytasí s pojmy, které dokonale ilustrují propracovanost jeho vesmírného světa. Časové či vzdálenostní míry, neznámé technologie, strava, hodnosti i rituály.

Hlavní hrdina v úloze vypravěče popisuje svůj příběh formou záznamu do deníku, takže pro sáhodlouhé vysvětlování není důvod ani prostor. Prvních sedmdesát stran tak může čtenář tápat, a ač má v závěru knihy k dispozici podrobný slovník pojmů a postav, bude patrně trochu zmaten.

Stejně jako v 0 Tu by se ale zdánlivou úvodní nepohodou neměl nechat odradit, právě ta dodává příběhu na autentičnosti a ve výsledku pomůže lépe vpravit do děje. Brzy si navíc na coraabskou terminologii zvykne.

X-Tal 85 % autor: Jakub Hussar nakladatel: Argo

Pak se příběh rozjede, když loď s Makardem ztroskotá kdesi na půli cesty k hrázi a on musí s přeživšími doputovat k cíli pěšky. Hussar zde naplno rozjíždí svoji fantazii, aby přiblížil nehostinnou planetu: její kovové bouře, pouště rzi a nekonečné dálavy odpadu. Nejlepší část knihy připomíná survival a vrcholí setkáním s podivuhodným houbovitým tvorem. Podobně jako v některých částech předchozí 0 Tu, i zde čtenář jen zírá, co všechno lze na stránky knihy dostat. Pak se Makard opět dostává do civilizace a v další pouti pokračuje pomocí politiky, pletich, bojů i válek.

Hřmící město Taal, samotná stavba hráze a mnoho dalších pestrobarevných míst, kam Hussar zájemce v jedné knize zavede, vypovídají o propracovanosti celé legendy Coraabu a připoutávají čtenáře k tomuto roztodivnému „skládkosvětu“. I když by se autor srovnávání s Dunou patrně bránil, je namístě, pokud ke knize přivede další milovníky kvalitní sci-fi literatury.

Všechny tři Hussarovy knihy nabízejí vedle autorova literárního talentu i jeho působivé zaujetí pro věc. Když se tyto přednosti navíc mohou pevně opřít o poctivě vybudované univerzum, čtenář to prostě musí ocenit. Po dočtení X-Talu se tak nejde než těšit na další chystanou knihu s názvem C’Ora.