Čekání stálo za to. Režisér Woody Allen v 89 letech debutuje jako romanopisec

Nepůjde o nijak objemnou knihu, rozsah činí 160 stránek a hlavní postavou je židovský novinář, který se dal na spisovatelskou dráhu. Příliš se mu ale nedaří, recenze na jeho těžkopádné filozofující knihy nejsou moc dobré a nijak oslnivě se mu nevede ani v osobním životě – jeho třetí manželství je na pokraji krachu. V rámci rozhovoru, který Baum poskytuje, se navíc, hnán momentálním oblouznění, snaží políbit mladou a půvabnou novinářku, jež ho zpovídá.

Podle anotace nakladatelství Swift Press, které Allenovu románovou prvotinu vydá, jde o „portrét intelektuála sžíraného a ochromeného neurotickými obavami z marnosti a prázdnoty života“. Těžko se ubránit představě samotného Woodyho Allena coby hlavní postavy jeho nejznámějších filmů.

„Jsme nadšeni, že jsme tuto knihu mohli vydat. Je přesně taková, v jakou jsme doufali – vtipná, chytrá, poutavá a úžasně lidská. Woody Allen možná čekal téměř 90 let, než napsal román, ale to čekání stálo za to,“ komentují román zástupci Swift Press.

Svého času jeden z nejoblíbenějších a zároveň také nejpilnějších režisérů (pracoval stylem co rok, to nový film v kinech) je autorem povídkových knih jako Vedlejší příznaky, Bez peří, Vyřídit si účty a dalších. V roce 2020 mu vyšly memoáry Mimochodem – do češtiny je převedl Michael Žantovský – které původní americký nakladatel Hachette odmítl vydat. Důvodem bylo obvinění, že Woody Allen počátkem 90. let sexuálně zneužíval svou dceru Dylan Farrowovou, což velmi negativně ovlivnilo Allenův veřejný obraz. Režisér jakoukoliv vinu odmítal a v pamětech nařčení označil na naprostý výmysl od začátku do konce.