RECENZE: Lajna s olympionikem, gumový krtek. Jak se pařilo v devadesátkách

Když většina z nás vzpomíná na devadesátky, vybaví si dobu euforie, nově nabyté svobody, prvních zahraničních módních značek a tehdy ještě lákavé „západní kultury“. Léta po sametové revoluci mají v myslích mnoha lidí nostalgický nádech a zdá se, že jsou zalitá sluncem, úsměvy a příležitostmi. Jenže zatímco si mnozí tenhle příběh vyprávějí v mlžném růžovém oparu, Samir Hauser, frontman kultovní elektronické kapely Vanessa, ve své memoárové knize Vyvrhel nabízí pohled mnohem temnější a tvrdší.

Také v jeho podání jsou devadesátky hlavně vzpomínkami na svobodu. Hauser brutálně upřímně líčí dobu plnou volně dostupných drog, pitoreskních orgií a šílených nápadů leckdy ještě šílenějších lidí. Mezi vzpomínkami na své mládí, zrod legendární kapely Vanessa, své alter ego Bruna Ferrari či na další více či méně podařené projekty dojde i na obskurní figurky převážně pražské klubové scény 90. let. Lze dokonce narazit i na poměrně šokující historky o dnes známých postavách tuzemské kultury, politiky i sportu.

Vždyť nad „lajnou“ pervitinu Hauser podle svého vyprávění potkal třeba olympijského vítěze v kanoistice Lukáše Pollerta, nejmenovaného režiséra Milana vypadajícího v „gumovém obleku jako krtek s obřím pé*em“ nebo pozdější vlivné zákulisní hráče politické scény – Romana Janouška, někdejší šedou eminenci pražské ODS, či Marka Prchala, bývalého poradce šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

V Hauserově knize s podtitulem „Kruté střety orientálního křížence s českou realitou“ však nejde v první řadě o drby, byť se jim autor nebrání, naopak. Svým způsobem se jedná o autobiografii protkanou krátkými portrétovými vzpomínkami na řadu lidí, kteří k 90. letům v Praze tak nějak patřili, byť o nich netočila tehdy populární TV Nova.

Autor řady hudebních i reklamních textů Hauser umí s českým jazykem nakládat jako málokdo, navíc skvěle ovládá umění zkratky a pointy. Charakteristiky jednotlivých postav zvládá na pár řádcích tak, že pokud jste v devadesátkách brázdili pražské kluby a narazili na ně, okamžitě si je celkem plasticky vybavíte. A pokud ne, alespoň si je dokážete docela živě představit.

Stejně jako v hudbě a vlastně všem, co Samir Hauser dělá, chodí i při psaní na hranu. Nejde ani tak o používání vulgarit, byť v textu nejsou samoúčelné a většinou spíš dokreslí danou situaci. Spíš o do krajnosti dohnané hodnocení různých situací a postav, kvůli kterým je před některými kapitolami varování: Přeskočte následující kapitolu, pokud si chcete uchovat poslední zbytky víry v lidstvo. Většinou poté následuje popis nějaké – z hlediska „normálního“ člověka – naprosto ulítlé situace včetně sexuálních orgií plných nejrůznějších drog.

Vyvrhel 85 % autor: Samir Hauser nakladatel: Okraj media

Těžko říct, jestli se všechny přesně staly tak, jak je Hauser popisuje, nebo si sem tam něco přidal, přikreslil, aby to bylo ještě víc šokující. Vyloženě vymyšleného však v knize Vyvrhel není nic, všechny ty věci a události se tak nějak staly. „Ničemu se nevyhýbám a sám jsem někdy překvapenej, co mi život připravuje za překvapení. Tohle je realita, jak ji znám, a pokud vám to nevoní, můžete jít rovnou do pr… Přeju vám příjemný počtení,“ píše autor v úvodu knihy, kterou svými kolážemi doplnil výtvarník Pablo de Sax.

Ano, i tohle byla devadesátá léta. Jen na tuto jejich část se buď nevzpomíná, anebo se to odbývá „provařeným“ sloganem: Kdo si pamatuje devadesátky, ten je neprožil. Samir Hauser je setsakra prožil a jak se ukazuje, pamatuje si toho stále docela dost. Dokonce víc, než může být leckomu ze zmiňovaných milé. Mimochodem, kmotrem knihy i nového CD skupiny Vanessa se má stát 29. listopadu v pražském klubu Futurum režisér Milan Šteindler. Těžko říct, zda tam bude v gumovém obleku vypadat jako krtek.