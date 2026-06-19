Skladatel Gustav Mahler, spisovatelé Jaroslav Hašek či Jaroslav Foglar, básníci Jiří Wolker, Jan Zahradníček či Bohuslav Reynek, malíři Jan Zrzavý, Josef Čapek či Jaroslav Panuška, světoběžník Zdeněk Matěj Kuděj, antropolog Aleš Hrdlička, duchovní Josef Toufar, zakladatel skautingu Antonín Benjamin Svojsík... Ti všichni na Vysočině zanechali stopy. Stejně jako stovky sedláků, hostinských, mlynářů či písmáků, kteří se nesklonili před nepřízní historických událostí.
Mezitím jim zemřely i dvě malé dcerky. Paní Zahradníčková měla strašně těžký život a žila v děsivé době, ale neměl jsem pocit, že to je nějaká zhrzená paní, která by proklínala osud.