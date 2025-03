RECENZE: Strhující Vymahačka vás chytne pod krkem a praští o politý pult

A doba? Polovina devadesátých let, kdy se přestupky proti zákonu braly jako cosi docela obvyklého, mnozí bývalí estébáci se úspěšně etablovali v bankovnictví, obchodě i u policie a hlavní bylo vydělat peníze. Hodně peněz.

Ty potřebují i dvě přítelkyně, Hanka a Anastázie, pracující jako vymahačky dluhů a pohledávek u firmy OsFin a obě toužící vymanit se z toho bezútěšného prostředí. Majitelem firmy je Dorian, mající plná ústa demokracie a možností rozhodovat o vlastním osudu, ale de facto gauner k pohledání a bezskrupulózní manipulátor – i s životy obou dívek.

Anastázie potřebuje peníze na dokončení studia psychologie. A Hanka? Touží ulít se někde na hvězdárně a studovat hvězdy a svou klaustrofobii a osamělost se snaží překonat četnými panáky alkoholu. A hlavně chtějí pryč, někam do lepšího světa. Do děje vstoupí i postarší ostravský detektiv, který Hanku přesvědčí, aby mu pomohla dostat se Dorianovi s jeho kšefty na kobylku. Hanka souhlasí i proto, že Anastázie záhadně zmizela. A není první – před pár měsíci se ztratila i další ze zaměstnankyň OsFinu. Má Dorian svůj majetek skutečně jen díky vymáhání pohledávek?

Martin Müller uvádí, že ho inspirovaly zážitky jeho matky, která se svého času jako vymahačka dluhů živila. Příběh je samozřejmě vymyšlený – a skvostně. Použijeme-li oblíbené floskule, je to jízda na nezkroceném koni. Stejně skvělý jako kompozice a rozvíjení děje je i jazyk. Tu tam se do něj vmísí ostravský dialekt, nějaké to ruské slovo nebo slovenština, dialogy jsou vycizelované a některé věty má člověk chuť přečíst si nahlas, aby vychutnal jejich krásu. Fascinující konglomerát drsnosti a elegance.

Vymahačka 85 % autor: Martin Müller nakladatel: Paseka

Nakladatelství Paseka, které Vymahačku vydalo, umístilo na obálku knihy tento citát spisovatele a pedagoga Leoše Kyši, píšícího pod pseudonymem František Kotleta: „Příběh, který vás chytne pod krkem a praští s vámi o politý pult v herně plné ztracených existencí.“ To lze jen podepsat.