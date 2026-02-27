Gaye buď démonizujeme, nebo je litujeme. Hledal jsem jiný způsob, hlásí spisovatel

Veronika Pitthardová
  16:11
Spisovatel Vratislav Maňák přichází s novou knihou S Wittgensteinem v gay sauně. Formou reportážních esejů mapuje místa spojená s queer kulturou napříč středoevropskými městy a hledá způsob, jak o gay identitě mluvit jinak. „Moje kniha není pro každého. Je pro ty, kdo chtějí myslet a zkusit vidět svět citlivěji,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (23. února 2026)

Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (23. února 2026) | foto: Markéta Svobodová

Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (20. února 2026)
Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (20. února 2026)
Obal knihy S Wittgensteinem v gay sauně
Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (20. února 2026)
5 fotografií

Název vaší knihy odkazuje k filozofovi Wittgensteinovi, který zkoumal, jak jazyk formuje svět i identitu. Když jste psal o tělesnosti a sexualitě, které jsou taktéž otázkami jazyka, narážel jste na jeho limity?
Velmi. Při psaní o těle a tělesných prožitcích jsem si uvědomil, že pro ně nemáme odpovídající slovník. Už jen když chceme mluvit o pohlaví, máme na výběr buď medicínské termíny, vulgarismy, nebo zdrobněliny. Ani jedno se nehodí do představy intelektuálního beletrizovaného eseje. Otázka jazyka, tedy toho, jak jím popisujeme svět, je pro mě naprosto zásadní a prolíná se celou knihou. Mám totiž pocit, že naše společnost má stále limity v tom, jak reprezentuje gaye nebo queer lidi. Buď je démonizuje, bagatelizuje jejich identitu nebo z nich dělá politováníhodné oběti.

Vratislav Maňák (*1988)

Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (20. února 2026)
  • Český spisovatel, novinář a literární historik.
  • Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
  • Několik let působil v České televizi. Od roku 2023 přednáší žurnalistiku a vede kurzy tvůrčího psaní na Fakultě sociálních věd UK.
  • Za svůj knižní debut Šaty z igelitu získal v roce 2012 Cenu Jiřího Ortena. Jeho román Rubikova kostka obdržel nominaci na Cenu Evropské unie za literaturu 2017. Pohádka Muž z hodin mu pak vynesla nominaci na Magnesii Literu za knihu pro děti.
  • Jeho nejnovějším literárním počinem je sbírka reportážních esejí S Wittgensteinem v gay sauně (Host, 2026).

To je velmi redukující.
Ano, je. Jedná se o úzký výsek identity, který je strašně nereprezentativní a já se s ním vůbec nedokážu ztotožnit. Proto jsem hledal způsob, jak o gay identitě mluvit jinak.

A našel jste ho?
Doufám, že ano. Uvidíme, co na to řeknou čtenáři.

Wittgenstein představuje racionalitu a disciplínu. Gay spaces, o nichž píšete, naopak reprezentují tělesnost a bezprostřednost. Máme to tedy chápat jako střet intelektu a těla, nebo to jde podle vás ruku v ruce?
Ludwig Wittgenstein vystupuje v titulním eseji z vídeňské sauny Kaiserbründel a tam jeho filozofie opravdu představuje určitý protipól k prožívání těla. Ve své práci totiž Wittgenstein tělo prakticky netematizoval - bylo tím, o čem není potřeba mluvit. Mám za to, a vede se o tom i dlouhodobá společenská debata, že přísné oddělování duše a těla může být pro naši kulturu spíš překážkou. V textu si proto dovoluji autorskou fabulaci, Wittgensteina do gay-sauny přivádím a konfrontuji ho s jeho vlastní tělesností i s touhou po mužích.

Co by Wittgenstein řekl, kdyby skutečně vstoupil do gay sauny?
Byl by šokovaný, protože by zažíval něco, pro co nemá jazyk.

Je pro vás psaní o klubech, saunách nebo městě způsobem, jak vrátit filozofii do běžného života?
Ano, je to jeden z mých záměrů. Slovo filozofie může u řady čtenářů vyvolávat kopřivku. Často si pod ním představíme mramorové busty v muzeích nebo školních aulách, Aristotela, Platóna, Nietzscheho. Já na to šel jinak a velkou inspirací mi byla švédská komiksová autorka Liv Strömquistová. Ta ve svých knihách zkoumá výrazné společenské fenomény, třeba to, jak sociální sítě proměňují náš vztah ke kráse, a i když pracuje s formou komiksu, úplně přirozeně si k výkladu bere taky filozofii – současnou i klasickou. Díky tomu je filozofie součástí každodennosti a zároveň srozumitelně vysvětluje svět kolem nás prostřednictvím rozboru konkrétních situací. Chtěl jsem zkusit něco podobného, jen v jiném médiu.

Neodradíte tím čtenáře?
Některé určitě, ale s tím už nic nenadělám. Dobře vím, že moje kniha není pro každého. Je pro ty, kdo chtějí myslet a zkusit vidět svět citlivěji.

Poznání člověka

Kniha se skládá ze sedmi reportážních esejí, které jsou označené jako sociologické. Přinesla vám práce na nich nějaké překvapivé poznání o tom, jak lidé zacházejí se svou identitou nebo tělem?
Nešlo jen o poznání gayů, ale o poznání člověka jako takového. A souvisí to i s otázkou jazyka, kterou jste zmínila na začátku. V různých situacích se mi vracelo stále silnější uvědomění, že nikdo z nás nikdy nemůže být úplný. Už jen proto, že se nedokážeme zcela přesně vyjádřit. Neumíme dokonale verbalizovat své myšlenky nebo pocity.

A také proto, že téměř vždy zastáváme nějakou společenskou roli. Může to být role matky, což samozřejmě není nic negativního, role zaměstnance, novináře nebo vysokoškolského učitele. Ale nikdy je nezastaneme všechny naráz. A právě tato neúplnost je téma, které mě nepřestává zajímat. Myslím si navíc, že u queer lidí bývá častěji zvědoměná, protože jim společnost explicitně říká, že jsou neúplní, nedokonalí, že jim něco chybí nebo že nesou nějaké stigma.

Čtou nás i heterosexuální muži. Autorky queer románů o tvorbě i stereotypech

Takže jste v „gay spaces“ odhalil i něco obecnějšího o lidském chování.
Spíš pocítil, než odhalil, ale ano. Jednotlivé queer prostory jsou místa, kde se člověk snaží být sám sebou, pokud to tedy vůbec jde. Každý takový „gay space“ přitom zároveň ukazuje i něco svébytného. V knize se například ptám, proč nás vzrušuje překračování zákazů, nebo proč a za jakých okolností jsme ochotni si dovolit patos. To jsou sice otázky, které vycházejí primárně z gay kultury, ale odpovědi na ně už platí obecně, bez ohledu na orientaci.

Ve své nové knize opouštíte čistě prozaickou fikci a vstupujete do reportážního eseje. Co vás přimělo změnit žánr?
Témata spojená s gay existencí mi přišla natolik zajímavá, že jsem necítil potřebu balit je do příběhu. U prózy je totiž osou textu právě příběh a zápletka. Tady se ústřední osou stala myšlenka a argumentace.

Z queer knih se staly podpultovky, popisuje aktivistka život v Maďarsku

Esejistická forma umožňuje větší intelektuální svobodu. Nepřinesla vám i větší zranitelnost?
Jistě, autor se tu neschovává za výraznější vypravěčské masky, a místo toho, i když je to klišé, jde s kůží víc na trh. Pak může být zranitelnější, ale co s tím? Je mi skoro čtyřicet a říkám si, kdy jindy přestat mít strach ze zranitelnosti, když ne právě teď.

Střední Evropa jako laboratoř identity

Vaše nová kniha je tak trochu mapou středoevropských měst. Čím se liší queer atmosféra v Berlíně a třeba v Bratislavě?
To jsou dva příklady, na nichž je rozdíl dobře vidět. Berlín je extrémně liberální město, zatímco Bratislava působí svázaněji. I když jsou totiž metropole volnomyšlenkářštější než venkov, pořád jsme na Slovensku i s jeho populistickou a homofobní politickou reprezentací. Na první pohled se tedy města liší, ale kontexty, v nichž existují, si zase tak vzdálené nejsou. Volební úspěchy AfD v Německu ukazují, že národně-konzervativní politika sílí napříč regionem a nejen na Dunaji.

Německý vydavatel vás přirovnává k velkým jménům jako Didier Eribon či Claudio Magris. Jak se vám takové srovnání poslouchá?
Co na to říct víc, než že je to skvělé? Mám radost, že německý nakladatel věří intelektuální relevanci téhle knihy. Doufám, že jí budou stejně věřit i čeští čtenáři.

Mapuje sexualitu za holokaustu. Do queer dějin patří i Anne Franková, říká

A budou ji číst stejně jako ti zahraniční?
Nemyslím si. Každý čtenář ke knize přistupuje se svými vlastními zkušenostmi a svým kontextem.

Existuje pro vás ještě nějaké téma, o němž byste psát nedokázal?
Popravdě teď o dalším titulu vůbec nepřemýšlím a u svého tématu ještě chvíli zůstanu. Na koncept fragmentu, o kterém jsem mluvil na začátku, v DOXu volně naváže expozice o fragmentech mužského těla v současném umění, plánovaná na druhou polovinu letošního roku. Na to se moc těším.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gaye buď démonizujeme, nebo je litujeme. Hledal jsem jiný způsob, hlásí spisovatel

Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák. (23. února 2026)

Spisovatel Vratislav Maňák přichází s novou knihou S Wittgensteinem v gay sauně. Formou reportážních esejů mapuje místa spojená s queer kulturou napříč středoevropskými městy a hledá způsob, jak o...

27. února 2026  16:11

RECENZE: Pravidla Nirvány? Ztraceného Kurta Cobaina už zase zachraňuje hudba

Premium
Jan Mansfeld v představení Pravidla Nirvány

Příběh Kurta Cobaina a hnutí grunge mapuje Švandovo divadlo v Pravidlech Nirvány. Jejich „činohra s koncertem“ potěší hlavně původní hudbou. Skladateli Ivanu Acherovi se totiž povedlo tehdejší tvorbu...

27. února 2026

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  10:58

RECENZE: Kluci roz-tata-nčili Forum Karlín. Křest novinky Tata Bojs nabil energií

Premium
Koncertní křest alba V původním snění kapely Tata Bojs (Forum Karlín, Praha,...

Kapela Tata Bojs uvedla ve čtvrtek 26. února na koncertě ve vyprodaném pražském Foru Karlín do světa nové album V původním snění. Navzdory zažitému úzu disk nepolila sektem ani jiným slavnostním...

27. února 2026  10:35

Po každé ráně je třeba znovu vstát. Bryan Adams vystoupí v pražské O2 areně

Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně.

Hvězdný zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy. Vystoupí 13. prosince v O2 areně se svým turné Roll with the Punches. Zazní jak jeho nejznámější hity, tak i skladby z aktuální tvorby, která dokazuje,...

27. února 2026  10:06

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

27. února 2026  9:36

Jeden z nejvtipnějších. Zemřel Rob Grant, scenárista kultovního Červeného trpaslíka

Z filmu Červený trpaslík: Země zaslíbená

Britský scenárista a spisovatel Rob Grant, známý především jako spolutvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, zemřel ve věku sedmdesáti let. Patřil k autorům, kteří dokázali spojit žánr science...

27. února 2026  9:16

RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne

Jonathan Edward Durham

Psát o románu Údolí Winterset, jímž debutuje americký spisovatel Jonathan Edward Durham, je velmi ošemetné. Jeho děj je totiž, zejména v první polovině, postaven na matení, znejisťování a...

27. února 2026  8:26

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Dirigent Antonio Pappano na Pražském jaru vedl London Symphony Orchestra

Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12....

26. února 2026

Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Premium
Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026)

Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...

26. února 2026

V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu

Oliver „Power“ Grant (vlevo) se účastní premiéry seriálu „Wu-Tang: An American...

V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce...

26. února 2026  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.