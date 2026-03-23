RECENZE: Místy lehce za hranou, ale přesto Vondruška napsal další poutavé čtení

Alena Slezáková
  12:15
Pro chvíle oddechu se docela hodí četba detektivky. Třeba jedné z těchto českých novinek z nakladatelství MOBA. Naše recenzentka Alena Slezáková se podívala na nový román Byzantská pouť od populárního Vlastimila Vondrušky, ale i novinku Luďka Kubáta nazvanou Ani trochu modré krve.
Byzantská pouť – 70 %
Vlastimil Vondruška tentokrát posílá královského prokurátora Oldřicha z Chlumu na dalekou cestu – až do Konstantinopole. V hlavním městě Byzantské říše totiž hrozí smrt rytíři Petru z Michalovic, jenž zde uvízl po ztroskotání lodě, kterou se vracel z kajícné pouti do Jeruzaléma. A byl zde obviněn z vraždy. Naštěstí zasáhne vlivný řád johanitů, který pomocí úplatků dosáhne toho, že císař Michael popravu odloží a pozve do metropole zástupce českého krále, aby případ přešetřil. A koho jiného tam poslat, než Oldřicha?

V jeho doprovodu jsou kromě panoše Oty mimo jiné i Petrův bratr a kejklíři Ondřej a jeho dvanáctiletá dcerka Rozárka, původem z Řecka a tudíž znalí místního jazyka. Ota se pro změnu místo s nějakou sklepnicí zaplete s Helenou, krásnou, ale naprosto bezohlednou cynickou nevlastní císařovou sestrou. Vůbec ženy v tomto románu mají daleko k ušlechtilosti, snad s výjimkou Heleniny služebné, která zemře na otravu. Omylem – jed byl určen Otovi.

Zápletka se točí kolem jisté listiny, která může ovlivnit blížící se jednání kongresu v Lyonu, na němž se má jednat o vztazích katolické a byzantské církve. Snaha o smíření se „západními kacíři“ má ovšem četné nepřátele, k nimž patřil i úředník zavražděný údajně Petrem.

Intriky, jimž musí při vyšetřování Oldřich z Chlumu čelit, mnohonásobně přesahují všechno, nač byl zvyklý z Čech. Takže o napětí není nouze. Některé románové situace jsou možná lehce za hranou (například: je pravděpodobně, aby negramotná dvanáctiletá kejklířka, byť sebechytřejší, ovládala latinu, jíž se čeští vyslanci na císařském dvoře domlouvají, natolik, aby se mohla vměšovat do Oldřichova rozhovoru s jedním byzantským potentátem?), nicméně rozhodně jde o poutavé čtení.

GLOSA: Dneska už se špatně sedí, zazní v poutavé zpovědi vězeňského kaplana

Ani trochu modré krve – 70 %
Když se mladé herečce Petře objeví na těhotenském testu usvědčující čárky, je to pro ni šok. Ještě větším šokem ovšem je, když se její tělo najde v jedné komnatě zámku v Klášterci, kde se právě dokončuje natáčení filmové pohádky a kam Luděk Kubát svůj příběh umístil. Navíc se zjistí, že se ztratil jeden vzácný exponát. Ten se sice najde, ale poblíž zámku v batohu vážně zraněného muže. Kriminalisté Petr Beránek a Šárka Karafiátové se nejprve domnívají, že zavražděná dívka zloděje přistihla a stala se jeho obětí, ale postupně se ukazuje, že případ je složitější.

Půvab této knížky spočívá ani ne tak v samotné detektivní historce, jako v líčení vztahů mezi lidmi. Počínaje filmovým štábem v čele s neustále se vztekajícím režisérem a rivalitou mezi Petrou a další mladou herečkou Karolínou a konče nesváry mezi rozdurděným Beránkem a Šárčiným manželem malířem Ctiradem, který se vyšetřovatelům k Beránkově nelibosti s větším či menším úspěchem neustále plete do práce.

Vtipné vyprávění, v němž nechybějí ani milostné propletence, hezky odsýpá a čtenář si ani neuvědomí, že dospěl ke konci.

