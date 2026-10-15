Nový román jihočeského spisovatele Jana Štiftera (1984) není ani tolik příběh, dějové vyprávění, jako spíš rozsáhlé plátno, kterým prosvítají starší vrstvy. Ovšem plátno monumentální, intenzivní, s jednotlivými detaily propracovanými a propojenými tak, že fungují skvěle ve prospěch finále, a tedy celku.
Jen musí čtenář trochu zpomalit, přesunout se mentálně z běsnivé městské džungle do útěšné náruče otevřené krajiny pod Šumavou. Dojem je pak monumentální.
Štifter všecky ty nadhozené nitky splétá obratně i citlivě, důkladně i důsledně. S lyrikou i magií.