Umírá, tak krutě mlád. Vyšla sbírka básní dívky, která loni zemřela na fakultě

„Partir - c’est toujours mourir un peu, odejít znamená vždycky trochu umřít, říká starý francouzský verš. Někteří ale odcházejí, aby žili. Poněvadž odejít – a v jejím případě tomu tak bylo – neznamená vždy nutně přestat tento svět milovat. A nepřestat jej milovat je ta jediná možnost, jak svou při s ním neprohrát,“ píše Jan Zábrana v březnu 1983 v doslovu posmrtné básnické sbírky Ariel od Sylvie Plathové. Americká básnířka tragicky umřela v pouhých třiceti letech.

Za neméně tragických událostí zemřela 21. prosince loňského roku třiadvacetiletá studentka pražské filozofické fakulty Lucie Fríbertová. Rukou a zbraní šíleného střelce tehdy přišlo o život i třináct dalších lidí. Nikdo z nich rozhodně na odchod nebyl připraven, neboť ve všech vzpomínkách pozůstalých zaznívají tatáž slova: milující a tvořící svět lepším místem. Empatie, porozumění, vášeň a láska pro činnosti, jímž se věnovali. Při s životem tak rozhodně nikdo z nich neprohrál.

Stejně tak Lucie Fríbertová, studentka oborů Bohemistika a Jazyky a komunikace neslyšících. „Umírá, tak krutě mlád. Až moje oči zhasnou, země ztratí člověka, jehož miloval každý,“ napsala ve svých básních, které se dnes naléhavěji než když dřív dostávají na světlo světa a umožňují nám tak mluvit o krásných věcech i činech, které tu oběti střelce zanechaly.

Třiadvacetiletá studentka měla v šuplíku připravené celé básnické sbírky, které se chystala jednoho dne vydat. Věděl o nich pouze její přítel. Sbírku poezie nyní vydává nakladatelství Práh i s několika ilustracemi autorčiny blízké kamarádky.

Lucie tvořila na internetu pod pseudonymem singinwolf, a tak příznačně i sbírka dostala název Vlčí poezie. Výtěžek z prodeje knihy půjde na dobročinné účely dle výběru rodičů zesnulé studentky.

„Vesmír tě ještě nevolá“

„Věřím, že jsou zde nějak s námi a že smrt není a nemůže být betonová stěna, o kterou se roztříštíme a dál nebude nic, že příběh tohoto vesmíru je barevnější a krásnější, než se nyní zdá,“ řekl v letos v únoru na setkání s pozůstalými kněz Marek Orko Vácha.

„Nespěchej! Vesmír tě ještě nevolá,“ odpověděla na to Lucie nevědomky v jedné ze svých básní a zároveň sdělila to nejpodstatnější: to, co po sobě zanecháme nás mnohdy dalece přesahuje. I proto dělejme věci krásné a dobré.

Brilantně to shrnul básník a spisovatel Martin Vopěnka, který se stal průvodcem rodičů na cestě ke knižnímu vydání. „Vnímám tyto básně vydané z pozůstalosti jako příležitost nahlédnout velikost všech úžasných vnitřních vesmírů, které v ten den pohasly, ne však zanikly.“

Sbírka byla pokřtěna při příležitosti Mezinárodního dne studenstva na Univerzitě Karlově. Přítomní zároveň uctili památku všech obětí loňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.